Her er Postens egne tips for juleposten

Nyheter

Desember er den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten. Slik kan du kan hjelpe til med å få alle pakker og brev fram før jul:

Postens sporingsapp

Last ned Postens sporingsapp. Da har du full kontroll over alle sendinger som er på vei til deg.

Appen gjør blant annet dette:

• Gir deg beskjed om hvor alle registrerte pakker er.

• Varsler deg når pakken er kommet til hentestedet.

• Minner deg om at du bør plukke opp pakken dersom du er i nærheten av hentestedet.

• Lar deg bestille hjemkjøring.

Bruk riktig adresse

• Mer enn ti prosent av all posten i Norge er feiladressert. Andelen øker i jula på grunn av årlig gjenbruk av gamle adresselister.

• Sjekk gateadresse og postnummer dersom du er i tvil. Det kan du enkelt gjøre på posten.no. Husk at mange kommuner har innført gateadresser den siste tiden.

• Feil adresse kan forsinke posten din; i verste fall finner vi ikke mottaker.

• Husk også å sjekke at Posten har registrert korrekt adresse på deg og din familie. Også dette gjør du på posten.no.

Pakk skikkelig i en god eske

• God emballasje hindrer at julepakkene faller ut. Posten håndterer hvert år flere hundre julepakker som er ramlet ut av emballasjen.

• Legg ved en privat adresselapp på avsender og/eller mottaker også inni pakken, i tilfelle adressekortet faller bort.

• Ved forhåndsbetaling på nett sparer du minimum 10 prosent per pakke

Send juleposten før 16. desember

• Posten oppfordrer alle til å sende juleposten innen 16. desember.

• Egne frister gjelder for julepost til utlandet. Disse finner du på http://www.posten.no.

• Beregn ekstra god tid til julepakkene. Postpakker bruker lenger tid på å komme fram (2-5 virkedager).

Hent pakkene dine

• Post i Butikk og postkontorer over hele landet flyter over av pakker før jul. Du hjelper hentestedene om du henter pakkene raskt.

• Samtidig sparer du deg for kø som du vil få om du venter til siste øyeblikk.

• Hent gjerne pakkene midt på dagen om du har mulighet. Da er trafikken minst.

Bruker du noen minutter ekstra på å følge disse rådene, gjør du jobben enklere for alle de som jobber for fullt for at pakkene, brevene og kortene dine skal komme fram, sier pressesjef John Eckhoff, i Posten Norge.

Alt om juleposten finnes på julesiden til posten.no