Enklere prismodell for kollektivtrafikken fra 2018

Nyheter

Den nye prismodellen vil gjøre det enklere å kjøpe billett når du skal reise kollektivt i Trøndelag, skriver AtB i en pressemelding.

Forenklingene er et resultat av fylkessammenslåingen og pris-, rabatt- og sonestrukturen er vedtatt av Fellesnemda for Trøndelag.

– Lettere å få oversikt

Det blir få og store soner som gjør at du reiser lengre for samme pris, forenkling i antall billettprodukter og standardiserte rabattsatser for hele Trøndelag.

– Endringen gjør det enklere for kundene å få oversikt over hva det vil koste å reise fra A til B. Mange vil oppleve at det blir billigere å reise langt med færre og større soner. Det legges dermed bedre til rette for at trønderne kan reise kollektivt, sier Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB.

• Se Sonekart for Trøndelag fra 2. januar 2018.

• Se Priser fra 2. januar 2018.

Ungdomsbilletten – for de mellom 16 og 19 år

Særlig for ungdom i Trøndelag blir det enkelt å reise på kryss og tvers i fylket. Kunder fra 16 til 19 år kan kjøpe Ungdomsbillett for 30 dager for 460 kroner. Med den reiser de fritt i hele Trøndelag med buss, trikk og hurtigbåt. Ungdomsbilletten erstatter fylkesbilletten som tilbys i Nord- og Sør-Trøndelag i dag.

Familiehelg i hele fylket

Familie helg utvides til å gjelde i hele fylket. Familie helg innebærer at man med hvilken som helst voksenbillett, kan ta med inntil fire barn gratis på bussen og trikken lørdag, søndag og helligdager innenfor den sonen man kjøper billett i.

Dyrere å betale billetten kontant

Fra 2. januar blir det 23 kroner dyrere for voksne (12 kroner for barn/honnør) å betale enkeltbillett med kontanter om bord fremfor å kjøpe billetten med andre tilgjengelige betalingsmidler. Dette gjelder på alle ruter med buss og trikk hvor andre betalingsmidler er tilgjengelig.

AtB anbefaler derfor alle kundene å forhåndskjøpe billett med AtB Mobillett, reisekortet t:kort eller bankkort der hvor det er mulig. Reisen vil koste mindre og man slipper å tenke på kontanter.

Kjøp billetter som nå

Reisende kan kjøpe billett med reisekortet t:kort og AtB Mobillett akkurat som i dag, også på nyåret. Kunder som reiser med t:kort, trenger ikke foreta seg noe spesielt etter 1. januar. Passasjerer som har periodebilletter i AtB Mobillett trenger ikke foreta seg noe for å reise. Men alle med AtB Mobillett må oppdatere appen for å kjøpe nye billetter. Det vil sendes ut informasjon om oppdateringen på SMS.