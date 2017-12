Ordføreren enig med Kari Toftaker (Sp)

Nyheter

I en interpellasjon til kommunestyret denne uken foreslår Kari Toftaker fra Oppdal Senterparti at kommunestyret vedtar følgende:

Kommunestyret tar naturfarevurderingen til etterretning og ber Statens Vegvesen prioritere rassikringstiltak i tråd med tiltaksplan som Statens Vegvesen selv har utarbeidet. Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune orienteres om vedtaket.

Tilsvarende interpellasjon legges fram av Jørgen Singsdal fra Sunndal Senterparti for kommunestyret i Sunndal.

Ikke tilfredsstillende

Bakgrunnen for forslaget er to større ras som gikk i nedre Gråura i mars/april 2017, hvor først berghammer/vegskjæring falt ut i vegen. Ei uke etter falt så på ny stein fra rasområdet ut i veibanen. Denne vegstrekningen er nå sikret, om enn ikke tilfredsstillende ifølge Vegvesenet.

Vegvesenet har i etterkant gjennomført en naturfarevurdering av området, og rapporten fra denne ble avgitt den 14. august 2017. På forespørsel fra Kari Toftaker og Jørgen Singsdal, ble rapporten oversendt Oppdal og Sunndal kommuner 1. desember 2017. Vurderingen i rapporten omfatter naturfarer som steinsprang, jordskred, snøskred, isnedfall og nedfall fra bergskjæringer.

Konklusjonen i rapporten er at kartleggingen viser at sikkerheten mot naturfarer ikke er tilfredsstillende i dag. Det er ustabile berghammere og løse blokker i terrenget over skjæringene som kan havne på vegen. Risikoen for nedfall på veg er her høyere enn hva man kan akseptere, og her anbefales sikringstiltak.

Flere av de foreslåtte sikringstiltakene i rapporten er av Tiltaksklasse Høy, som betyr at risikoen for ras er uakseptabel, og at foreslåtte tiltak bør gjennomføres innen ett år. De viktigste tiltakene er rensking, bolting/stag, wirenett og steinsprangnett på Sunndalssida av fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, samt rensking, isnett, festebolter og bånd på Oppdalsida av fylkesgrensa. Vegvesenet har anslått at tiltakene kan gjennomføres innenfor en ramme på om lag 10 millioner, noe som ble bekreftet under en befaring som Vegvesenet holdt i området 6. desember 2017.

Ikke dokumentert før i år

Gjeldende NTP ble vedtatt i Stortinget 19. juni 2017. For strekningen Sunndalsøra – Oppdal satser NTP på skredsikring, men først i siste del av planperioden. Rassikring av Gråura er ikke tatt med, da behovet for dette og nødvendige tiltak først ble dokumentert av Vegvesenet i Naturfarevurderingen av 14. august 2017.

Handlingsprogrammet for NTP 2018 – 2023 er nå på høring, med frist den 31. desember 2017. Her skal tiltak som ivaretar trafikksikkerheten prioriteres, samt driftsoppgaver som har direkte konsekvenser for framkommeligheten, med særlig fokus på forutsigbar transport for næringslivet. Jeg støtter derfor forslaget fra Kari Toftaker, og henstiller kommunestyret om det samme. Videre foreslår jeg følgende tillegg:

Dette er en felles uttalelse fra Oppdal kommune og Sunndal kommune om nødvendig rassikring av rv. 70 i Gråura. Vegvesenet og fylkeskommunene bes følge opp saken i forbindelse med rassikring av riksvegnettet og prioriteringer i Nasjonal transportplan. Naturfarevurderingen av Gråura ble gjennomført i etterkant av to rashendelser, og var ferdigstilt etter at gjeldende NTP var vedtatt.

NTP prioriterer likevel skredsikring på denne strekningen av rv. 70, som er del av nasjonal transportkorridor 6; Oslo – Trondheim, med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund. Da flere av de foreslåtte sikringstiltakene i rapporten er av Tiltaksklasse Høy, som betyr at risikoen for ras er uakseptabel, og at foreslåtte tiltak bør gjennomføres innen ett år, ber vi om at tiltakene gjennomføres så raskt som overhode mulig.

Interpellasjonen og svar på interpellasjonen følger oversendelsen av vedtaket til fylkeskommunene. Det samme oversendes også partiene på Stortinget og medlemmene av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite.

Nå er det opp til kommunestyret om de ønsker å støtte Toftaker og Welanders forslag førstkommende onsdag.