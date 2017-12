Aaaatsjo! Nær 660.000  plages av allergier i jula

Nyheter

Allergiske reaksjoner på kjæledyr, juletre, krydder, støv, juleplanter, parfyme og vaskemidler plager hver sjette nordmann, noen så mye at de blir hjemme.

En undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden viser at 660.000 nordmenn plages av såkalt «juleallergi».

Kjemiske rengjøringsmidler, julekrydder- og røkelse, duftlys og fyr på peisen bidrar til irritanter i luften. I tillegg sleper vi ting inn, som støvete pynt fra i fjor, fuktig juletre med muggsopp og gammelt pollen og juleplanter som julestjerner og svibler, som mange er allergisk mot. Så kommer selskapslivet med parfymert sosial omgang på toppen.

– Det blir en heftig cocktail, der det er mange ting man kan reagere på. Mange er klar over hvilke allergier de har og tar de nødvendige forholdsregler, men det kan være kryssallergier og andre ting de reagerer på som de ikke er klar over, sier kommunikasjonsrådgiver Lene Gunvaldsen i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NTB.

I lufta

I likhet med pollenallergi misoppfattes juleallergien ofte som en vanlig forkjølelse. Selv om symptomene kan være de samme – som rennende øyne og tett nese, irritasjoner i luftveiene og nedsatt allmenntilstand – minner Gunvaldsen om at det ved fravær av feber kan være grunn til å mistenke at allergi er årsaken.

– En ubehandlet allergi kan utvikle seg til astma, så det er viktig å ta grep, sier Gunvaldsen.

Undersøkelsen fra YouGov viser at det vanligste er å ta medisiner for juleallergien, seks av ti sier de gjør det. 34 prosent rengjør ekstra godt hjemme, men her er det stor forskjell på kvinner og menn. 40 prosent av kvinnelige juleallergikere rengjør, bare én av fire menn vasker i vei. En av fire unngår juleplanter og juletrær, og en av fire kjøper kunstig juletre.

Blant de mer drastiske tiltakene er å unngå sosial omgang, 8 prosent av mennene gjør det, mens bare 4 prosent av kvinnene isolerer seg på tilsvarende måte i høytiden.

Si fra

Hvis man først er allergisk mot en eller flere ting, er det sannsynlig at man vil reagere på andre allergener og irritanter også, eller allergier kan innbyrdes forsterke hverandre. Derfor er det også viktig å være tydelig overfor vertskap om hva de kan gjøre for å minimere risiko for reaksjon.

– Når det gjelder spesifikke planter, er det ganske enkelt å bare flytte dem vekk. Matallergier er det heller som regel ikke så komplisert å ta opp. Å snakke om allergi mot hund og katt sitter kanskje lenger inne. Å si at du ikke tåler hunden, som ofte regnes som et familiemedlem, kan nok oppleves litt mer sensitivt enn å si at du har laktose- eller glutenintoleranse, sier Gunvaldsen.

Hundedilemma

Hun understreker at det er likevel veldig viktig å gi beskjed.

– Særlig hunder er ofte til stede der man oppholder seg, og hundeallergi kan man bli ganske dårlig av. Da er det viktig at den med allergi tar ansvar og sier ifra at de ikke kan oppholde seg i samme rom. Tar man det opp på en fin og ærlig måte, går det som regel greit, sier hun.

I undersøkelsen sier en av fem juleallergikere at familie og venner i liten grad tar hensyn til allergiproblemene deres. For omtrent like mange er ikke spørsmålet relevant, trolig fordi de tar medisiner. Anders Østrem, fastlege og spesialist i allmennmedisin, sier at det er viktig å komme i gang med medisinering i god tid før julen setter inn. Medisinering etter at reaksjonene kommer er ofte mer komplisert og mindre effektivt.

Juleallergi - tips

Juleallergi er overfølsomhet for typisk julemat (klementiner, nøtter og krydder), -planter, stearinlys, dufter, juletrær og støvete julepynt.

Andre allergener i jula kan være rester etter kjemiske rengjøringsmidler, folk som har på seg mye parfyme eller sosial omgang i hjem med hund og katt.

Si fra om dine allergier når du skal på besøk.

Vertskap bør ta høyde for at gjester kan ha allergier

Begrens bruk av kjemiske rengjøringsmidler, særlig spray, ved julerengjøringen. Det fins alternativer.

Ekte juletre kan byttes ut med plasttre, husk å spyle av støvet fra i fjor.

Unngå julestjerner og andre blomster med sterk lukt. Bruk i stedet duftfri Asalea, Ildtopp, Alpefiol, julekaktus, duftfrie roser eller orkideer.

Tørk støv av julepynt som har stått lagret.

Bytt ut stearinlys med batteridrevne lys

Bytt ut bjørkeved, som kan utløse bjørkeallergi, med andre tresorter. Oppbevar ved utendørs.

Bruk røkelse med omhu – det finnes noen som får svært sterke allergiske reaksjoner på røkelse.

Se også opp for nellik, muskat og kanel, og nøtter, som kan frembringe reaksjoner hos mange.

Vær forsiktig med parfyme, også godlukt kan gjøre andre syke.

Ha allergivennlig julesnop, uten egg, melk og nøtter

15 prosent av befolkningen har allergi mot pelsdyr. Sørg for at dyr ikke oppholder seg i samme rom som allergikere, og at man har vasket, støvsugd og gjennomluftet rommet før besøk.

Kilder: Naaf.no og allergiguiden.no