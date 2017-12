- Positivt for nærmiljøanlegget

Nyheter

I går mandag var det Kjell Arve Husby i Vollan Oppdal Friidrett (VOF) som ble overrasket av Norvald Veland i Gjensidige-stiftelsen. I dag var det styreleder Håkon Nordseth i Snøhetta IL som ble overrasket med en stor pengegave.

- Vi ville få deg hit i dag så du kunne svare på noen spørsmål i forbindelse med søknaden din og det er en sannhet med visse modifikasjoner, forteller Norvald Veland.

Nordseth viste ikke at han var kommet for å motta en stor pengegave fra Gjensidige-stiftelsen og ble svært overrasket da Veland overrakte han sjekken på kroner 143.000.

Snøhetta IL fikk tildelt hele beløpet de har søkt på og pengene skal gå til en pumptrack-bane på nærmiljøanlegget på Midtbygda.

- Det er ikke til å legge skjul på at nærmiljøanlegget på Midtbygda har hatt en tøff høst. Og klarer vi ikke å få til å lage et skikkelig nærmiljøanlegg, så vil kvaliteten på skolen være betydelig redusert. Både den pedagogiske kvaliteten og utearealet, sier Håkon Nordseth.

I år ble det søkt om midler for over 41 millioner bare i Sør-Trøndelag fylke og det kom inn 95 søkere. 33 av disse fikk penger og totalt ble det delt ut over syv millioner i fylket. Fra Oppdal og Rennebu var det i år 12 søkere.

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut i overkant av 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse og siden 2007 har stiftelsen delt ut nesten 2 milliarder til rundt 6000 prosjekter.

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter innen kosthold, fysisk aktivitet, mestring og læring, sikkerhet, samt sosial inkludering og mangfold.

Setter opp en pumptrack

Idrettslaget har søkt om midler til å sette opp en pumptrack, som er en sykkelterrengpark i miniatyr.

- Du må ikke være dreven syklist for å være med og her kan både store og små ha det gøy. Vi hadde ikke trodd at vi skulle bli tildelt hele beløpet vi søkte om og jeg setter utrolig stor pris på Gjensidige-stiftelsen og at de har tro på prosjektet. Det er kjempeviktig for oss å få denne kapitalen slik at vi kan komme i gang med prosjektet, sier han.

Nordseth påpeker at Gjensidige-stiftelsen er med på å produsere framtidshelse ved denne tildelingen.

- Kunnskapsgrunnlaget som Helsedirektoratet har kommet med, sier at vi skal være i fysisk aktivitet i en halvtime om dagen. Og om jeg bestemmer meg for å gi blanke i helsa, så vil jeg utgjøre en ekstrakostnad for samfunnet på mellom fem-sju millioner kroner. Men regner vi andre veien, så blir ting noe helt annet. En time fysisk aktivitet ute på Midtbygda i anlegget, gir oss en framtidshelse for 500 kroner. Om det er ti unger som herjer i pumptracken i fire timer en ettermiddag, så er vi oppe i 40 timer og vi har realisert framtidshelse for 20.000 blanke kroner. Det er ganske rått, sier Nordseth.

- At samarbeid greier å få til noe på sikt som gjør noe for framtidshelsen til generasjonen vi har nå, er helt rått å tenke på, sier han.

- En stor motivasjon for oss

Veland poengterte at søknaden fra Snøhetta IL gikk rett inn i fire av kriteriene som de skal være med å støtte opp. Det er fysisk aktivitet, sosial inkludering og mangfold, mestring og læring og kosthold.

- Det er en av grunnene til at dere fikk tildelt det dere søkte på, sier Veland.

- At Gjensidige-stiftelsen tar et stort ansvar er en stor motivasjon til oss. Det er veldig gledelig at vi har aktører i lokalmiljøet som støtter opp om ulike prosjekt, sier Nordseth.

Nå som vinteren har kommet for å bli, så er det veldig lite de kan gjøre med uteområdet. Nordseth forteller at de hadde håpet å få tilgang på midler før vinteren kom.

- Søknaden på kunstgressbanen er inne hos Fylkesmannen og den er ferdig. Vi får ikke begynt på toppdekket før til våren og vi håper at banen kan stå ferdig iløpet av sensommeren/høsten neste år. I tillegg er skileikanlegget neste ferdigstilt og basketballbanen er ferdigstilt. Det er blitt gjort veldig mye med pumptracken før snøen kom, så nå mangler vi bare toppdekket, som kommer så fort snøen forsvinner, sier Nordseth.

Han sier at de prioriterer uorganisert aktivitet og at de ønsker å lage punkter hvor de uorganiserte møtes og lager sosiale relasjoner, uten at de blir innmeldt i et idrettslag eller klubb.

- Vi har i tillegg ryddet opp i mye av søknadene som ikke fikk se dagens lys. Sjur Vammervold, eller kulturministeren som jeg kaller han, er et kjempefunn for kommunen. Han har så langt gjort en kjempebra jobb, sier Nordseth.

Ferdigstiller nærmiljøanlegget i 2018

- Hvordan er entusiasmen rundt nærmiljøanlegget?

- Entusiasmen har vært ekstremt bra og det har vært et høyt engasjement rundt prosjektet. Dugnadstrykket har vært høy og vi har virkelig hatt et nærmiljø rundt oss som har brettet opp ermene, sier Nordseth.

Han ser for at veldig mye er ferdig neste år.

- Vi har en lurvete lysløype som vi skal skifte lysanlegg på neste år. Når det er gjort, er vi ferdig med alt. Da vil uteanlegget på Aune barneskole blekne i forhold, forteller Nordseth med en humoristisk tone.