Budsjett behandlet på rekordtid

Rådmannen har basert budsjettforslaget sitt på regjeringens forslag til statsbudsjett. Rådmannen har lagt fram et budsjettforslag i balanse, men som samtidig beskrives som utfordrende med lite handlingsrom.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet kom med et felles verbalforslag om at opprettelse av ny stilling som turnuslege ville ha bedret situasjonen i den kommunale legevakten.

- Kommunestyret beklager at det ikke er rom for en slik satsing i budsjettet for 2018, men vil komme tilbake til dette ved behandlingen av handlingsplanen for perioden 2019–2022, våren 2018. Hvis kommunestyret finner rom for å legge inn denne satsingen fra 2019, vil Kommunestyret vurdere å fremskynde dette ved behandlingen av budsjettregulering 2 i 2018, heter det i forslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Odd Arne Hoel (Uavh) kom med forslag om å øke tilskuddet til nydyrking for 2018 med 150.000 kroner. Han foreslo at beløpet skulle belastes næringsfondet. Arbeiderpartiet stemte mot forslaget.

- De frie inntektene øker med 318.000 kroner og regjeringen har hektet på en merkelapp knyttet til disse midlene, sier økonomisjef Svein-Erik Bjerkan.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) kom med forslag om at 274.000 kroner av de frie inntektene skulle gå til å videreføre dagsenter ut 2018 (100.000 kroner), Kongevegen over Dovrefjell (100.000 kroner), regionrådet Sør (50.000 kroner) og samhandlingskoordinator (24.000 kroner).

- Kommunestyret vedtar at 32.000 kroner avsettes i forbindelse med regjeringens forslag om å heve inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage fra 1.8.2018. Dette finansieres med økt innbyggertilskudd jf. informasjon fra KS, står det videre i forslaget.

Trygve Sande (V) kom med et alternativ forslag til ordføreren.

- Av 318 000 i økte frie midler, benyttes 272 000 til å imøtekomme legenes ønske om å kunne starte arbeidet med å få på plass turnuslege allerede fra nyttår. 34 000 avsettes i henhold til regjeringens forslag om å heve inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehagen, heter det i forslaget.

Forslaget falt med åtte stemmer og forslaget til Kirsti Welander ble vedtatt.

