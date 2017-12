Sender klagesak til Fylkesmannen

Nyheter

Kommunestyret i Oppdal vedtok i kommunestyremøtet 20. september i år å godkjenne planene for storstilt utbygging i Vangslia. Vedtaket er påklaget av Advokatfirmaet Nidaros DA på vegne av Prestløkkja hytteforening (PHF). I dag skal kommunestyret i Oppdal ta en beslutning i saken.

Vangslia Fjellandsby er planlagt i området mellom Håkerekspressen og Vangslia Fjelltun, og det er regulert 79 tomter i området. Det er eiendomsinvestor Ola Mæle og skiheiseier Lars Wenaas som står bak prosjektet.

Videre er vedtaket påklaget av følgende berørte naboer:

Eva Gjengset (eier av gnr/bnr 271/90 i Vangslia Fjelltun)

Johan F. Schønheyder (eier av gnr/bnr 271/203 i Prestløkkja hyttefelt)

Torkel Henriksen (eier av gnr/bnr 271/95 i Vangslia Fjelltun). Vangslia Fjelltun vil inngå i Vangslia Fjellandsby når reguleringsplanen er endelig vedtatt.

Klagen fra Advokatfirmaet Nidaros AS gjelder i all hovedsak kryss og vegframføring inn til Prestløkkja hyttefelt.

- Det er viktig at elementer i gammel plan opprettholdes, blant annet egen bom inn til hyttefeltet, og at gjesteparkering er sikret gjennom sitt opprinnelige formål. I tillegg må gnr/bnr 271/117 sikres egen p-plass innenfor hytteforeningens bom. Den foreslåtte løsningen vanskeliggjør en egen bomløsning, og innkjøring til egne p-plasser. Det synes som man forventer at det skal etableres egen ny bom inn til Vangslia Fjellandsby, og som også skal dekke behovet til PHF. En felles bom vil innebære en dårlig løsning. Det er en fare for at disse p-plassene (P1 – P7) blir oppfattet som «frie» p-plasser, og at man vil få «ville parkeringssituasjoner» i utfarthelger, heter det i klagen.

Bygningsårdet i Oppdal har tidligere behandlet klagen og skrev i sin tilrådning til kommunestyret at klagen ikke inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent for kommunestyret under behandling tidligere i år.

Etter behandlingen i bygningsrådet har det kommet inn en tilleggsbemerkning fra tidligere klager. Ane Hoel opplyste kommunestyret om at klagen blir sendt med til resten av dokumentene til Fylkesmannen og at klagen ikke inneholder nye momenter som forandrer saken.

Rådmannens tilrådning ble vedtatt mot en stemme. Sigmund Fostad (FrP) stemte i mot vedtaket.

Rådmannens tilråding: Bygningsrådet rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: Kommunestyret kan ikke se at klage datert 18.10.17. fra Advokatfirmaet Nidaros på vegne av Prestløkkja Hytteforening inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent for kommunestyret ved behandling av sak 17/80. Kommunestyret finner likevel at klagen delvis skal tas til følge ved at det etableres fysisk skille med mur eller rekkverk, og bom inn til Øvre Prestløkkja, slik det vist på skisse mottatt 09.11.17. fra planlegger Ola Fjøsne. Plankartet og VA-plankartet endres i tråd med skissen.

Videre endres plankartet og VA-plankartet slik at det vises teknisk areal slik det er skissert i utsnitt av plankartet vedlagt tilsvaret fra Vangslia Fjellandsby.

Det tas inn en ny § 4.2.2. med følgende ordlyd:

4.2.2. Teknisk areal (S1) skal benyttes til oppsetting av stabbesteiner. Disse skal plasseres så tett at det ikke er fare for at biler kan skli ut mellom steinene, og de skal ha tilstrekkelig forankring i bakken. S1 kan også benyttes til oppføring av støyskjerm.

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse, § 2.2, med følgende ordlyd:

Grønnstrukturen (G1) mellom Øvre Prestløkkja og vegen skal tilplantes med vintergrønn vegetasjon senest ett år etter at vegen er ferdigstilt.

Klagen fra Prestløkkja hytteforening er med dette delvis imøtekommet.

Kommunestyret ser at nummereringen av parkeringsplassene er egnet til å skape misforståelser. Plankart og VA-plankart datert 29.05.17. (revidert i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 17/80) endres slik at parkeringsplassene nummereres P1 – P9. § 4.3.1. i reguleringsbestemmelsene får følgende ordlyd:

4.3.1. Det skal opparbeides 9 parkeringsplasser i henhold til plankartet. Parkeringsplass P1 skal være forbeholdt eiendommen gnr/bnr 271/117. P2 – P6 skal være felles for beboerne i Øvre Prestløkkja. P7 – P9 skal være felles for beboerne i tidligere Vangslia Fjelltun.

Klagene fra Gjengset og Henriksen anses etter dette imøtekommet når det gjelder parkeringssituasjonen. Den delen av klagen fra Gjengset som gjelder antall boenheter imøtekommes ikke.

Kommunestyret kan ikke se at klage datert 12.10.17. fra Johan F. Schønheyder inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent for kommunestyret ved behandling av sak 17/80. Kommunestyret finner ikke klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og opprettholder vedtaket i saken når det gjelder plan som definerer hvordan skitrafikken skal foregå. Etter initiativ fra forslagsstillerne, skal det settes av areal for oppføring av bl.a. støyskjerm.

Kommunestyret mener trafokiosken må behandles likt med høydebassenget når det gjelder taktekking. Første setning i § 3.1.4. får følgende ordlyd:

Bygninger skal, med unntak av høydebassenget og trafokiosken, ha taktekking av torv.

Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. plan- og bygningslovens § 1 – 9.

Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse