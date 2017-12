Nå har Maruf endelig fått skjenkebevilling

Nyheter

Maruf Rahmetti og Khalil Hamidi har hatt en tøff start på drømmen om egen restaurant i Oppdal.

De to tok over driften i lokalene til «62 grader Nor» tidligere i høst og spisestedet heter nå AndreEtasjen Restaurant & Bar.

Gode tilbakemeldinger fra gjestene, «smilefjes» fra Mattilsynet og massevis av energi og arbeidslyst hjelper lite når man oppdager at man ikke kan ta over skjenkebevillingen fra driften som allerede er i gang.

- Vi ble forsikret da vi kjøpte restauranten at det ikke skulle bli noe problem, men der gikk vi på en smell, forteller Maruf, som innrømmer at det har vært nokså frustrerende å møte det kommunale byråkratiet.

- Det hjalp ikke at vi ba om hjelp fra kommunen, vi fikk beskjed om å vente og forholde oss til vanlig saksgang. Det nyttet ikke å forklare at vi kom til å miste hele julebordsesongen eller at vi hadde drevet egen restaurant i Trondheim i syv år, forteller Maruf.

- Vi kommer jo hit for å skape arbeidsplasser og gi et nytt tilbud til fastboende og turister, men vi oppfattet de ganske så avvisende hos kommunen, forklarer han.

- Jeg skjønner jo at man skal følge lover og regler, men vi hadde håpet på litt mer hjelp og serviceinnstilling, forteller Maruf som uten problemer for øvrig fikk innvilget skjenkebevilling av kommunestyret onsdag.

- Vi har beregnet at vi har mistet over 150.000 i omsetning, og det kun basert på bestillinger som er blitt kansellert når gjestene fikk vite at vi ikke hadde skjenkebevilling. Vi forhørte oss også om man kunne få ambulerende bevilling mens vi ventet, men heller ikke det gikk an. Men, nå ser vi framover, nå er alt på plass, og da er det bare å stå på, sier Maruf. Han ønsker ikke å dvele med det som har vært, nå gleder han seg til å komme skikkelig i gang med driften.

I Trondheim drev de to forretningspartnerne sin egen restaurant i syv år. Det er fra denne tiden de blant annet kjenner til Grillkroa i Oppdal, som tilhører samme kjede som de selv var en del av i Trondheim.

- Hva satser dere på i matveien?

- Vi skal servere mat som er så god at kundene kommer tilbake, forteller Maruf og smiler. Restauranten tilbyr italiensk pizza og kjøttretter; blant annet plankebiff og reinsdyrstek.

- Jeg håper at folk i området tar turen innom og ser hva vi kan tilby, og så får de selv bedømme oss etterpå. Jeg vet blant annet at hotellet har et godt kjøkken og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne konkurrere med dem.

I dag er det Maruf og Khalil som jobber i restauranten og på kjøkkenet, mens kokken er fra Skottland og heter Stephen Byars.

- Og dere trives på Oppdal så langt?

- Ja, akkurat nå så leier vi en leilighet her i Oppdal og pendler fram og tilbake til Trondheim. Går det bra med restauranten så planlegger vi å flytte hit med familiene våre.

Maruf forteller at han har ikke sett familien sin på fire uker, det krever sitt å starte opp egen bedrift.

- Jo, det har vært tøft til nå, men de kundene vi har hatt har vært veldig hyggelige, Oppdal er et fint sted, restauranten ligger prefekt til med en flott utsikt og da er det bare å jobbe på og gjøre sitt beste så man lykkes, forteller Maruf.