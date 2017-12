Tidenes største ordre for Palmer Gotheim Skiferbrudd

Nyheter

På selveste Lucia-dagen mottok Palmer Gotheim Skiferbrudd AS, til nå, bedriftens største ordre. Ordren er på kroner 12 millioner og har et kvantum er på antatt 12-14000 kvadratmeter.

Skiferen skal benyttes til fasade og taktekking på ett større boligprosjekt i Oslo.

- Jeg har pratet med gamlesjefen og han kan bekrefte at det ikke har vært større prosjekt i skiferbruddet tidligere, forteller daglig leder Jon Suleng til Opdalingen.

- Blek, men fattet

Han forteller at det var på en humoristisk måte at de fikk vite om orderen.

- Vi fikk inn en blomsterhilsen på onsdag, hvor det var med et kort. Kortet måtte jeg lese to-tre ganger før gikk opp for meg hva som stod på kortet. I tillegg til at det stod god jul og diverse, stod det også at de ønsket å bestille skiferstein fra oss til prosjektet sitt, sier Suleng.

Han forteller at han i første omgang trodde han var en del av P4 og programmet "Fem på", men da han ringte innkjøpssjefen ble han fort klar over at det ikke var sånn.

- Det var en helt fantastisk måte å få beskjeden på. Dette kommer til å bli et artig prosjekt å være med på, sier han.

- Hvordan reagerte de ansatte på nyheten?

- De var blek, men fattet. Vi har i lang tid ventet spent på en avgjørelse på om vi kom til å få denne orderen. Det tok litt tid før det gikk opp for folk hva vi hadde fått, men etter litt kake og debrief, var alle veldig fornøyd, sier han.

Oppdalsskifer på byens beste tomt

Suleng forteller at mye av 2017 har gått til å forberede bedriften til denne ordren.

- Vi har stor tro på at vi skal klare å gjennomføre med det mannskapet vi har i dag. Det kan høres veldig eplekjekt å være så skråsikker, men vi er forbered på at om det blir travelt, så leier vi inn folk, sier han.

Boligprosjektet Palmer Gotheim Skiferbrudd skal være med på, går ut på at de skal bekle seks-ni hus med skifer på tak og vegger. Tomta hvor husene skal bygges ligger ifølge Suleng, på den beste tomta i Oslobyen.

- Boligene skal plasseres i indre del av Sørenga-prosjektet, hvor det er blant annet direkte utsikt til Munchmuseet, sier han.

- Betyr enormt mye for oss

- Hva betyr denne ordren for bedriften?

- Det er ikke til å legge skjul på at dette er en kjempestor sak for oss. Vi har en årsomsetning på 10-12 millioner til vanlig og det sier seg selv at dette prosjektet er viktig for oss. Vi som bedrift kan ta et steg opp. Vi har aldri vært en stor del av et prosjektmarked, men at vi klarer å lande denne ordren, gjør at vi blir en hakket bedre bedrift og at vi ved en senere anledning kan vinne større ordre, sier han.

De har brukt deler av 2017 til å klargjøre bruddet. I januar og februar blir det en del møter. Suleng forteller at de tar sikte på å starte produksjonen i løpet av februar. Selve monteringen skal skje i desember neste år.

Palmer Gotheim startet som 3. generasjon sin skiferkarriere i Drivdalen i 1958. I 1975 opprettet han enkeltmannsforetak i Vollalia hvor han disponerte et hoggerskur, en kompressor og en Vossa-vinsj. Første produksjonshall ble ferdigstilt i 1986 og samtidig ble bruddets første gravemaskin kjøpt inn. I dag er det tolv ansatte i Palmer Gotheim Skiferbrudd AS. Selskapet drives som et heleid datterselskap av AF Gruppen.