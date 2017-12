I dag er siste frist for juleposten

Nyheter

16. desember er siste frist for å få juleposten fram til garantert tid før julaften. Men det er en ting som er like viktig som å holde tidsfristen.

Bruk riktig adresse, ropes det fra Posten i førjulsstria. Ikke uten grunn: I Ubesørgelighetsavdelingen har julerushet satt inn for alvor.

«Ingen parkering utenfor» står det på skiltet på den anonyme, grå kjellerdøra inn til Ubesørgeligrommet hos Postens Østlandsterminal på Lørenskog. Hit får kun de færreste adgang.

I det avlange, hvite rommet står røde brevkasser og pakkevogner oppmarsjert langs veggene, fylt til randen av tusenvis av små og store forsendelser. Alle merket med lappen «adressat ukjent».

Her ligger gaven til lille Theodor, hvis navn antakelig ikke sto på postkassa til familien. Da har ikke postbudet lov til å legge brevpakken oppi. En leketraktor, en gedigen pakke fyrverkeri, en rød koffert og store esker med kjøkkenutstyr har heller aldri nådd fram til sine rette eiere.

Klumppakker og snadderpost

Det hviler noe nesten «galtvorsk» over Ubesørgeligrommet. Men i stedet for flumpulver, trikset til Harry Potter og vennene hans for å komme seg raskt gjennom endeløse korridorer, er de ansatte mer opptatte av klumppakker og snadderpost.

– Klumppakker er småpakker, rett og slett, sier regiondirektør Hans Øyvind Ryen. Mens snadderpost er glatte vinduskonvolutter som glir som fløte gjennom sorteringsmaskinene. De kan sortere 40.000 brev i timen.

Det kommer godt med, for som kjent øker postmengden betraktelig fram mot jul.

– Særlig veksten i småpakker er voldsom, opplyser Ryen.

Skal man være sikker på at pakken kommer fram til jul, må den være postlagt før 16. desember.

Leter fram riktig adresse

Men mer enn 10 prosent av alle brev og pakker er feiladressert. Og andelen øker markant i jula, kanskje fordi adressen er knotet ned fra en gammel almanakk, med utgåtte postnumre og gatenavn.

Da må det manuelle krefter til for å finne fram til riktig mottaker.

De befinner seg to etasjer over Ubesørgeligrommet. I et lite kontor tettpakket med returpost sitter fem personer og søker opp navn og adresser. De er de eneste som har lov til å sprette opp brev og pakker i jakten på ledetråder.

– Også googler vi og bruker Facebook for å finne fram til folk. Vi er en slags postens detektiver, sier nestleder Gry Kjos Olsen.

Før jul blir avdelingen forsterket, blant annet med pensjonerte postbud som har både navn og adresser i hodet.

Glemmer å melde fra

Men ofte lykkes de ikke, blant annet fordi folk har glemt å melde fra om adresseforandring til Posten.

Her havner også ting som har falt ut av ødelagte pakker og forsendelser, som CD-er, nøkler og smykker. Alt blir behørig loggført og oppbevart i seks måneder. Hvert år håndterer Posten hundrevis av julegaver som har ramlet ut av innpakningen.

– Bruk god emballasje, lyder rådet derfra. Et annet råd er å legge ved en privat adresselapp på avsender og mottaker inni pakken, i tilfelle adressekortet faller bort.

Destrueres

Hver dag ringer folk og etterlyser forsendelser, forteller leder for Ubesørgelighetsavdelingen, Hanne Skauger. Hun har sluttet å bli forundret over alt de finner.

– Folk sender jo alt mulig i posten, sier hun.

Men å sende pappkartonger med vin og dyr konjakk er rart, medgir hun. I et hjørne av Ubesørgeligrommet står en rad vinkartonger som ingen vil få glede av i jula. De blir destruert.