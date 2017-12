Fylkesmannens tilråding virker å være klar

Nyheter

Representanter fra Fylkesmannen, de to berørte kommunene, samt utbryterne var tirsdag samlet i møte i kommunestyresalen på Berkåk for å diskutere grensjusteringssaken mellom Rennebu og Oppdal.

På tross av at det er foretatt en grundig utredning i saken, der grender sør i Rennebu kommune ønsker å bli en del av Oppdal kommune, tok Fylkesmannen initiativ til et nytt møte mellom partene.

Alf-Petter Tenfjord ved Kommunal og samordningsstaben hos fylkesmannen, var etter møtet relativt klar på hva han mener blir utfallet av saken.

- Sett fra Fylkesmannens side er vi tydelig på at en grensejustering vil svekke Rennebu som kommune. Vi er derfor skeptiske til at en slik grensejustering gjennomføres, sier han.

Tenfjord begrunner ønsket om et nytt møte mellom partene med at det er en del områder de fortsatt mangler noe kunnskap om. Dette går blant annet på hvordan en grensjustering vil påvirke inntektstap for Rennebu kommune, men også hvordan den vil redusere kommunenes utgifter.

Fylkesmannen ønsker også å få nærmere kunnskap om hvordan Rennebu og Oppdal er integrert i dag, hvilke tjenester rennbyggene benytter seg av i Oppdal og hvordan de to kommunene er definert som felles arbeidsmarked.

- Det siste punktet handler om fysiske grenser. Men det er ingen vits i å tegne nye grenser før saken er endelig avgjort, sier Tenfjord.

Ordfører Ola Øie i Rennebu synes saken har tatt unødvendig lang tid.

- Jeg forventet at departementet hadde et klart svar til oss på et tidligere tidspunkt. Nå vil vi utføre en utredning slik at vi kommer i mål, sier han.

Ola Øie, formanns- og kommunestyrerepresentant Ola T. Lånke og konstituert rådmann Lill Hemmingsen Bøe møtte for Rennebu kommune, mens ordfører Kirsti Welander i Oppdal hadde med seg rådmann Dagfinn Skjølsvold til Berkåk. I tillegg til Tenfjord, deltok også Frode Rabben fra fylkesmannen på møtet.

Fra initiativtakerne møtte Kim Marius Botnan og Erlend Eithun. Eithun forteller at de på vegne av initiativtakerne stilte to spørsmål under møtet.

- Hva vil Rennebu gjøre med grendene sine fremover, og da snakker vi om grendene i hele kommunen. Jeg understreker at vi ikke føler oss mer stemoderlig behandlet enn andre, men denne saken går på tilhørlighet og bruk av tjenester i Oppdal. Det andre spørsmålet vi stilte begge ordførerene, er om fleksibiliteten i forhold til skole. Begge svarte ja på at kommunen er fleksibel med hensyn til dette, sier Eithun.

Eithun avviser også påstanden om at flere skrev seg på underskriftslistene uten å vite hva de skrev under på.

- Vi kjenner ikke til tilfeller der noen ikke visste hva de skrev under på da vi gikk rundt med underskriftslistene. Vårt inntrykk er at de som skrev under ikke angrer, og at det faktisk er slik at flere i ettertid vil skrive seg på, sier han.

Ola Øie sier at han fortsatt er opptatt av god dialog med alle deler av kommunen.

- Vi må tenke på grendene og hva som skal prioriteres. Jeg mener Rennebu er en god grendekommune, og selv om vi kanskje ikke har så mye penger, er jeg opptatt av utvikling av grendene, sier han.

Kirsti Welander belyste i møtet hvorfor kommunestyret i Oppdal sa at hensynet til utbryterne går foran hensynet tiil Rennebu kommune.

- Det er Rennebu som nå må gjøre en jobb her, der resten av kommunens innbyggere må høres, og der innbyggerne i de fire kretsene må høres spesielt. Det er naturlig med mest fokus på de som har søkt om en grensejustering, men jeg registrerer også at Fylkesmannen sier at det skal mye til for å gjennomføre en slik justering. Vi er uansett positive til til nye samtaler om en kommunesammenslåing, sier hun.

Delegasjonen fra Rennebu liker ikke at kommunesammenslåingen blir bragt på bane på nåværende tidspunkt.

- Vi må rydde i eget hus før vi går videre. Fokus nå er grensejustering, en sak vi må bli ferdig med. Vi står foran en stor jobb i Rennebu, og da blir det en ekstra kapasitetsutfordring å dra inn kommunereformen nå, sier Ola Øie.

Alle parter er derimot interessert i at en konklusjon i saken om grensejusteringen bør komme så snart som mulig. Det gjelder også Fylkesmannen.

- En grensejustering utfordrer alle parter. Vi må se på de best mulige forhold for innbyggerne, og det handler om muligheter fremover for regionen. Alle har sagt det de mener på møtet, og vi har hatt en åpen tone. Vi vil se på tilleggsmomentene som belyser saken enda mer grundig, og skaffer informasjon slik at vi kan trekke konklusjonen innen 1. mars neste år. For det er viktig å konkludere nå, understreker Tenfjord.

Om prosessen etter 1. mars 2018, sier fylkesmannen;

- Da sender vi vår endelige tilråding til departementet. Jeg vil også anta at de vil prioritere saken når vår tilråding foreligger, sier Alf-Petter Tenfjord.