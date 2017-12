- Nå er den siste varme senga i fjellet i Oppdal solgt

Nyheter

Wenaas-gruppen la i høst ut de 33 enhetene i Vangslia Fjelltun for salg, og dermed var de siste 250 varme sengene oppe i fjellet i spill.

Johnny Johansen som har leid og drevet Vangslia Fjelltun de siste årene, forteller til Opdalingen at da han ble informert om salget av leilighetene så hadde han allerede solgt ut kapasiteten i hele komplekset fram til uke 8 neste år.

Etter en tids forhandlinger har nå Johansen inngått en ny avtale med Wenaas-gruppen om å leie ut 26 enheter fram til uke 8. Da blir det i følge Johnansen ikke solgt flere sengeplasser i Vangslia Fjelltun.

Hyttene og leilighetene vil da være eid av enkeltpersoner som fritidsboliger, og regnes da som "kalde senger", i motsetning til "varme senger" som kan leies ut.

Johansen forteller at en fritidsbolig brukes cirka 60 dager i året, hvorav 40 på vinteren, mens varme senger kan leies ut 365 dager i året og dermed føre til større trafikk i heisene og større omsetning for næringslivet.

- Folk som nå skjønner hva som er i ferd med å skje, mener at dette er en tragedie for Oppdal, forteller Johansen.

- Oppdal blir ikke lenger en destinasjon, Oppdal blir et weekend-sted med trøkk i helgene og dødt liv i ukedagene, mener han.

Johansen har videre inngått en avtale om å drive kafé- og spisestedene i Vangslia fram til mai.

- Etter den tid ser du bakbeina av meg opp Drivdalen, humrer Johansen, som altså avslutter sin kontraktsperiode med Wenaas-gruppen ett år før tiden.

Han er ikke kjent med hva Wenaas-gruppen planlegger for restaurant-driften i Vangslia, men han ser ikke bort i fra at man planlegger å selge ut også denne delen av driften i Oppdal slik man har gjort med Oppdal turisthotell, Oppdal Gjestetun, Hotel Nor, restaurantlokalene til tidligere Peppes Pizza og nattklubben i kjellerlokalene på gamle Hotel Nor.

- Jeg registrerer det som skjer og forholder meg til den nye avtalen som jeg har inngått med Wenaas, men jeg må jo få lov til å si at det er trist at politikerne i Oppdal har latt dette skje, kommenterer Johansen.

- De siste syv - åtte årene har de akseptert at varme senger er blitt omregulert til kalde senger og at bygda blir liggende øde på hverdagene. Og Wenaas-gruppen har for så vidt ikke gjort annet enn å utnytte de mulighetene som politikerne har gitt dem, mener Johansen.

- Nå er den siste varme senga i fjellet i Oppdal solgt, forteller han, bookingplattformen til Oppdal Booking er allerede stengt, det samme er bookingmulighetene via nettsteder som hotels.com og så videre.

De varme sengene blir nå konsentrert i Oppdal sentrum med Oppdal gjestetun, Quality Skifer Hotel og turisthotellet som åpner på nyåret. I tillegg kan man få kjøpt overnatting på Bortistu i Storlidalen og på Bjerkeløkkja konferansesenter, samt campingplassene.

- Dette er ikke nok, påpeker Johansen, som tror det blir enda vanskeligere for Oppdal å tiltrekke seg større arrangementer fordi bygda får for få varme senger.

- Det finnes gode utregninger for hvor mye Oppdal taper når varme senger forsvinner, slik det har skjedd på Hotel Nor, Landsbytorget og nå sist Vangslia Fjelltun, forteller Johansen.

Oppdal booking har også hatt ansvaret for å leie ut hytter for folk som har ønsket å gjøre det privat. Denne muligheten blir nå borte når tjenesten legges ned.