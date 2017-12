På jakt etter muligheter

Nyheter

- Jeg er her for å se meg om etter muligheten til å finne meg en jobb. Jeg er åpen for det meste, enten det er butikkarbeid, innafor byggebransjen eller noe annet, sier Daniel Fjellet (18).

Målet er å besøke alle bedriftene på stand, etter at presentasjonsrunden er ferdig.

- Jeg ser fram til å bli bedre kjent med de forskjellige aktørene her. Jeg tror det blir en interessant dag, sier Fjellet.

Rundt samme bord satt de to 13-åringene Malin Rånes og Iris Rise Dørum.

- Vi er på utkikk etter sommerjobber. Vi er åpen for å prøve oss innen det meste. Kanskje får vi litt inspirasjon her til hva vi skal gjøre når vi begynner på videregående, også, sier Rånes.

- Viktig for oss

Oppdal videregående skole var representert av Mari Walbye og Torkild Svorkmo-Lundberg på karrieredagen.

- For oss er dette et utrolig viktig arrangement. Vi har behov for rekruttering av nye folk stort sett hele tida. Framtidsutsiktene våre er lyse og vi føler vi kan tilby folk sikre jobber i mange år framover, sier rektor Svorkmo-Lundberg.

Oppdal VGS var også på plass under fjorårets karrieredag.

- Det var kanskje litt få som tok turen i fjor, men vi både tror og håper at det kommer flere i år. Arrangementet har nok vokst, sier rektoren.

Skolen trenger folk med alt fra vanlig fagbrevutdanning til personer med mastergradsutdanning.

I tillegg håper Walbye og Svorkmo-Lundberg å kunne vise ungdommen at de kan tilby utdanningsmuligheter som kan gi dem muligheten for å jobbe for mange av bedriftene som deltar på karrieredagen i fremtiden.

- Denne karrieredagen er et kjempegodt tilbud for alle som har behov for litt inspirasjon og veiledning for å finne seg jobb. Det er veldig mange jobbmuligheter, både i Rennebu og Oppdal, selv om alt kanskje ikke utlyses offentlig. De som stikker innom, kan få en fot innenfor hos bedriftene her. Det kan virke til deres fordel i framtida.

Jobber mot utlandet

Noen få meter unna Oppdal VGS sitt stand, står Vidar Grøtte fra Elotec og Gunn Anita Flatmo fra Otretek og deler stand.

- Aller først skal vi holde en liten firmapresentasjon der vi introduserer oss for deltakerne og forteller litt om det vi driver med. Vi håper vi klarer å fange interessen til deltakerne der, så vi får så mange potensielle arbeidssøkere som mulig innom standen vår etterpå. Vi håper på å komme i kontakt med folk som kunne tenke seg å jobbe for oss på sikt, sier Vidar Grøtte fra Elotec.

Elotec er et oppdalsbasert firma som leverer alarm- og sikkerhetsprodukter i inn- og utland.

- Det blir spennende å prate med dem som viser interesse for oss. Vi har sett oss ut noen utenlandske markeder som vi sikter oss inn på for framtida, blant annet Dubai, Sør-Afrika og Tyskland, og vi kommer nok til å få behov for folk som kan jobbe inn mot disse landene etter hvert.

- Et kjempetiltak

Grøtte synes karrieredagen er et kjempetiltak både for arbeidssøkere og for det lokale næringslivet.

- Det er viktig at folk får opp øynene for mulighetene vi har i Oppdal. Det er mulig å skape sin egen næring her og det absolutt mulig å finne seg jobb her, sier Grøtte.

Elotec delte ikke bare stand med Otretek, de har også samme eier og de holder til i de samme næringslivslokalene i Oppdal sentrum.

Otretek jobber mest med store entreprenører og store byggeprosjekter som finner sted utenfor Oppdal, men de har like fullt base med lager og administrasjon i bygda, akkurat som Elotec.

- Vi ønsker å gjøre oss bedre kjent i lokalsamfunnet. Da er et arrangement som dette helt ypperlig, sier Gunn Anita Flatmo ved Otretek.