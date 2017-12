Skolestrid førte til krav om grensejustering

Nyheter

JANUAR

Nær sagt på dagen 60 år etter sin død, og hundre år etter at Ola Setrom (1895–1946) sto frem og leste sin første prolog, noe som visstnok skal være aller første gang en slik ble fremført på Oppdalsdialekt, ble hans tekster formidlet av 40 musikalske sambygdinger i kulturhuset.

Trøndelag Høyre er uenige med partikollega Vidar Helgesen som rett før jul sa nei til en planlagt lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen der, fortalte Ingvill Dalseg (H).

- Vårt nei til Oppdal gir oss begrenset handlingsrom. Rennebu har gått inn i denne økonomiske situasjonen med åpne øyne, og dette er noe vi må ta konsekvensen av, fastslo rådmann Birger Hellan i debatten rundt skolestrukturen i kommunen.

Politiet etterforsker mistanke om voldtekt i Oppdal. Voldtekten skal ha skjedd inne på Quality Skifer Hotel.

Et enstemmig driftsutvalg i Oppdal kommune går inn for å kjøpe sykehjemsplasser av Rennebu kommune.

Åtti elever mister skolen sin etter historisk vedtak. Én stemme avgjorde da skolenedleggelsene ble et faktum. Etter en maratondebatt, vedtok Rennebu kommunestyre å legge ned to skoler og en barnehage i kommunen.

Ingvill Dalseg (H) avviser påstander fra Kristian Torve (Ap) om at Høyre har brutt valgløftene sine om å sørge for ny E6 fra Ulsberg til Trondheim innen syv år etter at de kom til makta.

Over 100 personer møtte opp da initiativtakerne til å starte privatskole på Voll la fram sine visjoner for grendefolket.

Ildsjelprisen ble utdelt under Oppdal juniorkorps og Oppdal musikkforenings nyttårskonsert. Ildsjelprisen for 2016 gikk til damene bak Hjertelig jul på Fagerhaug, Line Bretten Aukrust, Vigdis Westman, Siv Anita Fagerhaug og Tove Havdal. Oppdal kommunes kulturpris for 2016 ble også delt ut. Den gikk til Terje Tysland, som ga prispengene til juniorkorpset.

95 prosent av bygdefolket på Innset og Ulsberg har skrevet under på at de ønsker en grensejustering opp mot Oppdal kommune. Søknad blir sendt til Fylkesmannen.

Rådmannen foreslår ny parkeringsordning i Oppdal sentrum med tidsbegrensede parkeringsplasser. Han mener at det ikke er behov for parkeringshus.

FEBRUAR

Et arbeidsutvalg utarbeidet et forslag til parkeringsordning med avgiftsparkering og tidsbegrensning for de mest sentrale parkeringsplassene i Oppdal sentrum.

Bygningsrådet sa nei til Saltdalshytta Utvikling AS, som ønsker å bygge 40 fritidsboliger ved Stølen.

En mann er dømt for blant annet voldtekt av en mann i Oppdal og forsøk på voldtekt av en annen mann sammesteds.

Rådmannen i Rennebu vil at kommunen skal samarbeide med private om etterbruken av Voll skole. Initiativtagerne til opprettelsen av en privatskole på Voll orienterte formannskapet om status quo. Søknad om godkjenning var blitt sendt Utdanningsdirektoratet.

Rådmannen i Oppdal la fram to forslag til kommunestyret om plassering av ny brannstasjon, men politikerne ville ikke gå med på å ødelegge Oppdals grønne lunger. De var også opptatt av trafikksikkerheten i sentrum.

Oppdal kommunestyre kom med sterk kritikk av bygningsrådet. Spesielt Sp måtte stå skolerett i kommunestyret og svare for sin stemmegivning og saksbehandling i bygningsrådet i forbindelse med en planforespørsel fra Saltdalshytta Utvikling AS om hytteutbygging i Stølen.

Bondelagene markerte sin protest mot regjeringens foreslåtte landbrukspolitikk. I Rennebu arrangerte bondelaget bålbrenning på parkeringsplassen ved Coop Extra. I Oppdal startet de markeringen to timer senere enn resten av landet, fordi de kjørte et lasershow på Ålmannberget samtidig som bålbrenningen. Bønder, politikere og andre interesserte dukket opp til markeringen ved Slakthuset Eidsmo Dullum.

Kun få dager etter at Astrid S ble tildelt Spellemannprisen som Årets nykommer, vanket det nok en pris til rennbyggen. Under Adresseavisens Ut-Awards 2016, vant hun prisen Årets trønderske artist.

Barns oppvekstvilkår sto i sentrum ved statsministerens besøk i Oppdal. I løpet av en hektisk time fikk statsminister Erna Solberg en grundig innføring i arbeidet med barn og unge.

Klagene fra de seks grunneierne som ønsker brøyting for å holde veien åpen vinterstid ble gjennomgått av fylkesmannen, som ikke fant grunnlag for å sette Oppdal kommunes planvedtak til side.

Legalitetskontroll kreves etter tre vedtak i Rennebu kommunestyre. Folkevalgte fra Sp og KrF mener at vedtakene om bruksplan for skolene og barnehagene i Rennebu og forslaget om nedleggelse av Voll skole og Innset skole- og barnehage, ikke er lovlig fattet.

Innbyggerinitiativet fra beboere i flere kretser i Rennebu har resultert i en søknad til Fylkesmannen om grensejustering slik at Havdal, Gisnås, Ulsberg og Innset krets flyttes fra Rennebu til Oppdal.

Vedtaket om ekspropriasjon for å anlegge skiløype i Gjevilvassdalen, er blitt påklaget. I rådmannens innstilling til et av kommunestyremøtene, avvises alle tre klagene.

Etter en omfattende anbudsrunde, ble det konsulentfirmaet Rambøll Norge AS som signerte kontrakten for skisseprosjektet nytt sykehjem i Rennebu.

Hele fire elever fra Oppdal videregående skole (OVS) er tatt ut til junior-VM i alpint i Åre. Det er 18 år siden så mange utøvere var representert fra skolen.

MARS

En oppdalsmann måtte i Sør-Trøndelag tingrett svare på flere tiltaler, deriblant trusler mot politifolk via sosiale medier. Han ble dømt til åtte måneders ubetinget fengsel.

I Løkkjveien i Berkåk sentrum er Rennebu kommune i ferd med å bygge 12 nye leiligheter. Halvparten er ment som et tilbud til "vanskeligstilte.» Det er stor interesse for de nye leilighetene.

Alle innkomne klager på ekspropriasjonen i Gjevilvassdalen ble avvist under et kommunestyremøte. Rådmannens tilråding ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer.

Det ble helomvending fra politikerne: Oppdal kommune overtar Lønset og Drivdalen barnehager, i tillegg til Midtbygda barnehage.

Et enstemmig kommunestyre i Oppdal ga grønt lys for å utrede et felles legesenter ved Oppdal distriktsmedisinske senter. Ordfører Kirsti Welander foreslo å legge ned det kommunale foretaket og opprette et datterselskap under det kommunale selskapet Vekst Oppdal AS. Sistnevnte selskap skal omorganiseres og ta over både ODMS og nytt legekontor.

Det var enighet i bygningsrådet i Oppdal om at de tidligere planene om snøscooterløype i området Skardalen – Grytdalen ikke lar seg gjennomføre på grunn av konflikt med blant annet reindriftsnæringa.

Da bygningsrådet skulle diskutere bruken av flerbruksområdet i Oppdal sentrum satte de folkevalgte foten ned for flere P-plasser.

I et formannskapsmøte i Rennebu, fremmet Ola T. Lånke (KrF), forslag om å utsette realitetsbehandlingen om kommunal støtte til privat barnehagedrift på Innset. Medlemmene i formannskapet var samstemte i at de mangler den nødvendige informasjonen som trengs for å fatte vedtak i saken.

Formannskapet i Rennebu opprettholder kommunestyrevedtaket om å legge ned Voll skole fra høsten 2017.

Den formelle prosessen rundt grensejusteringa mellom Oppdal og Rennebu er i gang. Blir grensejusteringa en realitet, mister Rennebu om lag en femtedel av sine innbyggere til Oppdal.

Oppdal ungdomsskole fyller 50 år og feiret seg selv ved å se tilbake på skolens historie.

Det mangler ikke på engasjement blant foreldre og andre interesserte vedrørende fremtidens skolestruktur i Rennebu. Terje Uv overrakte, på vegne av styret i EnSpire foreningen i Rennebu, ordfører Ola Øie et opprop fra folk som vil at kommunen skal drifte Voll skole i ett år til.

Oppdal kulturhus feiret 10-års jubileum, og feiringen ble innledet med to utsolgte jubileumskonserter.

Ved selvsyn fikk Senterpartiets representanter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité se tilstanden til hovedferdselsåren gjennom Rennebu, da de deltok på en befaring på E6 ved «flaskehalsen» Stavåbrua.

Senterpartipolitikere i Oppdal og Sunndal mener det bør gjøres drastiske tiltak ved det rasfarlige området på riksvei 70 ved Gråura. John Torve, leder i Oppdal Senterparti, vil ha utredning for tunnel.

Jo Skorem blir ny styreleder i Oppdal kulturhus KF, etter at Gerd-Mette Drabløs flyttet fra Oppdal.

Nå samles alle Rennebu-elevene på Berkåk. I ett maratonmøte av de sjeldne, vedtok kommunestyret i Rennebu å avvise anmodningen om å videreføre drift av Voll skole i ett år til. Vedtaket ble fattet med knappest mulig flertall.

Rennebu kommune sikret seg næringsareal på Postmyran. Handelen som ble vedtatt kunne for mange virke som et paradoks, i og med at kommunestyret i samme møte vedtok å legge ned Voll skole, delvis begrunnet med økonomi.

Rennebu pensjonistforening hadde 40-års jubileumsfest i Mjuklia.