Godt Nytt År!

2017 har vært et innholdsrikt år på mange måter; det har som vanlig vært opp- og nedturer, det har vært ting og hendelser som har gjort oss triste og sinte, men året som nå renner ut har også bydd på nyheter som har gjort oss glade og optimistiske.

Det er vanskelig å spå om framtida, men én ting kan vi i Opdalingen garantere også i 2018; der vi har et valg og en mulighet kommer vi til å fokusere på det positive og konstruktive.

Det er ikke sikkert du kommer til å like alt vi skriver, og det kan vel også hende at vi noen ganger kommer til å provosere deg; men så lenge det vi skriver får deg til å tenke og reagere så gjør vi jobben vår. Som lokalavis setter vi alltid Oppdal og Rennebu – og oss som bor her – først og i fokus.

Du kan selv være med å påvirke det vi skriver om; send oss tips og innspill på 992 75 900 eller e-post redaksjon@opdalingen.no.

ABONNMENTSTILBUD: Før jul hadde vi en abonnementskampanje for nye abonnenter med et ekstra godt tilbud, bestillingsfristen var 19. desember, men vi feirer 2018 og utvider det til et nyttårstilbud

Så var vi ett trønderrike Sammenslåingen av de to fylkene er en realitet, og vi må heller forholde oss til det vi faktisk kan gjøre noe med.

