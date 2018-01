To hunder døde i boligbrannen

Nyheter

Klokka 10.29 fikk politiet melding om at det hadde oppstått brann i en bolig på Berkåk. I det som foreløpig er siste melding, som politiet mottok klokken 11.29, ble det opplyst om at det fremdeles brenner i huset, men at det ikke er fare for spredning.

- En mann ble sjekket av helse på stedet. Han var i huset da brannen startet. Han er ikke skadet, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie. Oprasjonsleder bekrefter også at dyr har gått tapt i brannen, men meddeler at politiet foreløpig ikke sitter på detaljer om hva slags dyr og hvor mange det er som har mistet livet.

Opdalingens mann på stedet opplyser om at brannvesenet i skrivende stund driver med etterslukking av brannen. Vi får også bekreftet at to hunder døde i brannen.

Brannmannskaper fra både Rennebu og Oppdal, samt kriminalteknikere, ambulanse og politi har vært på stedet i løpet av dagen.