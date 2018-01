- Vi står sterkere sammen enn hver for oss

Nyheter

1. januar i år ble Lønset Oppvekstsenter, Midtbygda Oppvekstsenter og Drivdalen Oppvekstsenter etablert. Drivdalen markerte hendelsen i går torsdag, og i dag fredag var det Lønset og Midtbygda sin tur.

Barnehageungene på Lønset innledet markeringen med å synge to sanger, før rektor Kjell J. Braut fortalte om hvor viktig denne dagen er for skolen og barnehagen. Skoleelevene avsluttet seansen med tre låter.

Ordfører Kirsti Welander og rådmann Dagfinn Skjølsvold var også tilstede på markeringen både på Lønset og Midtbygda.

- Glad for å være i havn

- Det har vært en lang runde og endelig er vi der. Fra 1. januar er vi et kommunalt oppvekstsenter med skole og barnehage i samme enhet. Endringene har ikke vært kjempestore de første dagene, men framover tror jeg vi kommer til å se mange fordeler av at vi nå er samme enhet, sier rektor Kjell J. Braut.

Han blir felles leder for enheten.

Sist Lønset skole hadde åpning, var det kronprinsparet som tok turen for å overvære begivenheten.

- Jeg er veldig glad for at rådmannen og ordføreren kunne ta turen, sier Braut.

Det har vært skole og barnehage på Lønset i 49 år. Skolen stod ferdig i 1969 og i 1978 var barnehagen en realitet. Før i tiden var det ikke vanlig med barnehage og Lønset barnehage var en av de første barnehagene som ble etablert i Oppdal.

På Lønset vil de nå bli ni ansatte i Oppdal kommune.

3000 dager på barnehage og skole

Det var ordfører Kirsti Welander som foretok den offisielle snorklippingen på Lønset og Midtbygda. Hun fikk god hjelp av elever og barnehagebarn som holdte snora. Hun ønsket både de voksne og barna velkommen til Oppdal kommune. Hun fortalte videre om at hun aldri har gått i barnehage, men at hun gikk en uke på førskole før hun startet i 1. klasse.

- Det er utrolig viktig for oss at at vi har gode oppvekstsenter for barna våre, sier Welander.

- Om man går i barnehagen fem dager i uka og starter når man er ett år og slutter når man er seks, har man cirka 1100 dager i barnehagen. Deretter venter ti år med skole og da vil du ha 1900 dager på skolen i løpet av de ti årene. Vi er veldig glade for at vi har fått til dette, sier ordføreren.

- Vi står sterkere sammen enn hver for oss

Johannes Goksøyr er styreleder for Midtbygda barnehage og han forteller at de har jobbet lenge for at barnehagen skulle bli kommunal.

- At det nå har skjedd, er positivt for kretsen, barnehagen og ikke minst skolen. Vi vil stå sterkere sammen enn hver for oss. Nå håper vi også at vi får til å bygge ut barnehagen, så blir dette veldig bra, sier han.

Rektor Kjell J. Braut forteller at han er veldig glad for at denne dagen har kommet.

- Jeg har jobbet for dette lenge. Det er veldig viktig at vi får utnytte de ressursene vi har på huset, sier han.

Lønset Oppvekstsenter og Midtbygda Oppvekstsenter vil bli bygd opp med en felles ledelse. Der vil Braut bli felles leder for hele enheten, Sonja Furnes vil bli avdelingsleder for Lønset Oppvekstsenter og Johannes Goksøyr vil bli avdelingsleder for Midtbygda Oppvekstsenter. I tillegg vil det blant annet bli teamledere på alle trinn, sier han.

- Hvordan blir det å bli en del av et større kollegium?

- Vi har jobbet tett sammen tidligere, men det blir veldig bra at vi nå kan legge oss på en felles linje og felles ordning på ting. Jeg tror det vil gi oss mange fordeler, for vi bli nå 33 ansatte. I tillegg får vi et stort fagmiljø, sier han.

Fra to til fem kommunale barnehager

Welander påpeker at det viktigste med etableringene av oppvekstsentrene, er at det blir et mer helhetlig tilbud for barna.

- Gjennom barnehage og skole er tilbudet til ungene like uansett hvor de bor i bygda. Oppdal kommune har hatt et tett samarbeid med de private barnehagene de foregående årene, men at de nå blir en del av kommunen vil nok gjøre en del ting enklere, sier hun til Opdalingen.

- Det driftsmessige vil nok bli noe enklere. Nå slipper foreldre på dugnad å sitte med regnskap og budsjetter. Nå går vi fra to til fem kommunale barnehager og det er en kjempegod start. Jeg er veldig glad for dette, sier ordføreren.

Da kommunestyret skulle behandle sakene i fjor, var det i første omgang kun Midtbygda og Drivdalen som ble godkjent som oppvekstsenter. Men kommuestyrets representanter gjorde helomvending og et flertall stemte for at Lønset også skulle bli et oppvekstsenter.

- Dette er positivt for både Lønset og Oppdal kommune. Det ser du på gleden både barn, foreldre og ansatte viser i dag, sier hun.