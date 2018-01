- Det er opprørende og skremmende

Nyheter

Mandag morgen var det flere oppdalinger som kunne våkne til en e-post fra Guri Conradi. Conradi er leder i Oppdal kunstlag, men innholdet i e-posten var noe hun ikke hadde skrevet selv.

"Jeg håper dette kommer til deg i tide. Jeg gjorde en tur til Donetsk, Ukraina og min bag ble stjålet med mitt internasjonale pass og kredittkortet mitt inne. Ambassaden er villig til å hjelpe meg med å ta et fly uten passet mitt, jeg trenger bare å betale for billett- og hotellregningene. Til min forferdelse, kan jeg ikke få tilgang til pengene mine uten kredittkortet mitt og kontakte banken min, men de trenger mer tid til å gi meg et nytt kort. I denne uheldig situasjonen tenkte jeg på et lån som jeg kan betale tilbake så snart jeg kommer tilbake. Jeg trenger virkelig å bli med på neste flytur. Jeg trenger 15,200NOK. Fortell meg om du kan hjelpe meg gjennom Western Union eller MoneyGram fordi det er det beste alternativet jeg har".

Slik lyder e-posten som skal være sendt fra Conradi.

- Dette synes jeg er opprørende og skremmende. Jeg har veldig mange på e-post lista mi og jeg ville aldri funnet på å sendt ut en slik e-post. Og det tror jeg de aller fleste som kjenner meg også vet og jeg håper og tror at det er ingen som velger å stole på innholdet i e-posten, forteller hun til Opdalingen og legger til at hun ikke har vært i Ukraina.

Conradi forteller at hun i utgangspunktet hadde planlagt å ta seg en skitur i dag, men har innsett at hun må ordne opp i dette før hun kan gjøre noe annet.

- Hvilke tiltak gjør du for å stoppe dette?

- I første omgang kommer jeg til å endre passord på e-posten min også kommer jeg til å opprette en ny e-post med en lokal leverandør, sier hun.

Hun forteller at det er mange som har kontaktet henne i forbindelse med e-posten.