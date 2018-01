Ottervik avviser at Giske er lederkandidat i Trøndelag

Nyheter

– Jeg tror ikke det er spesielt aktuelt. Det skal velges om ikke så lenge, og det er en veldig spesiell situasjon akkurat nå, sier Ottervik til Trønder-Avisa etter at det i flere medier er blitt spekulert på om Giske er kandidat til ledervervet i Trøndelag Ap etter at han trakk seg som nestleder i moderpartiet.

Flere sentrale arbeiderpartifolk i Nord-Trøndelag gikk i samme avis onsdag ut med klar støtte til Anne Marit Mevassvik, tilsynelatende som en motkraft til at Giske eller andre sørtrøndere får vervet.

– Jeg har full tillit til at valgkomiteen gjør en grundig jobb, og finner en kandidat hele Trøndelag samler seg om. For meg betyr ikke postnummer noe, påpeker trondheimsordføreren.

Etter at Karianne Tung meldte sin avgang skal det i første omgang utpekes en midlertidig leder av Trøndelag Ap. Giskes navn har dukket opp i forbindelse med valget av en permanent leder på årsmøtet i april.

Ottervik uttalte tidligere denne uka til Adresseavisen at Giske kan komme tilbake en gang, men understreker at uttalelsen var i et langsiktig perspektiv og på bakgrunn av spekulasjoner om at han aldri kan komme tilbake i politisk aktivitet igjen.

– Jeg tror det er for krevende både for han og partiet nå. Hva som skjer på et senere tidspunkt har jeg ikke lyst til å spekulere på, sier Ottervik.