Nyheter

- Jeg blir så nostalgisk at jeg nesten gråter, utbryter en av de mange som tok turen innom Oppdal turisthotell fredag da det ble invitert til åpent hus i forbindelse med re-åpningen.

- Jeg er helt overveldet over hvor mange som kommer, fortalte en strålende fornøyd Siri Mette Furnes til Opdalingen, hun sto i døra og ønsket gjestene velkommen. Det er hun og ektemannen Steinar Furnes, samt hotelldirektør Erik Sæther som blir vertskapet på det nyåpnede hotellet.

- Jeg er skikkelig glad for at dette nå skjer, sier Ruth Marie Torvik, hun forteller at hun en gang i tiden faktisk har jobbet på hotellet.

Fredag tok hun turen innom for å se hvordan hotellet fremstår i dag etter at nye eiere på nytt har åpnet det snart 100 år gamle hotellet midt i Oppdal sentrum.

Bli med på reisen til Oppdal turisthotell Se hele den unike stumfilmen som viser hvordan turistene strømmer til Oppdal. Ser du hva som er feil?

- Alle i Oppdal har et forhold til hotellet, mener Torvik og hennes følge som hadde tatt turen. De andre nikker.

- De aller fleste har jo vært her på fest, og vi har også brukt hotellet til alt fra begravelser til større feiringer. Nå gleder vi oss over at det igjen blir liv og røre i hotellet, og at folket i bygda tar det i bruk.

- Jeg synes det er flott at hotellet står fram som et historisk hotell. Jeg tror det er det folk vil ha nå om man skal reise bort privat. Det er så mange moderne hotell rundt omkring som man bruker når man er på jobbreise og så videre, og da er det bra å skikkelig seg ut som noe annerledes, mener Torvik

Gjengen rundt kaffebordet ser allerede nå fram til at restaurant Perrongen åpner senere i vinter.

Ruth Dørum sitter ved et annet bord og nyter kaffe og kake under "åpent hus" på det nyåpnede hotellet. Hun forteller at hun har jobbet ved hotellet i 12 år.

- Det frister ikke å starte på igjen nå som det er åpnet igjen da? Dørum ler.

- Nei, nå er jeg blitt pensjonist så nå skal jeg heller bruke hotellet som gjest, forteller hun.

- Hotellet var viden kjent for sine julebord. Jeg husker det var kvelder vi hadde over 200 personer til middag oppe og 200 personer til middag nede, da var det rimelig hektisk her, minnes Dørum.

En av dem som var til stede på svært mange av julebordene, ikke som gjest, men som musiker, er Stig Fossum. Også han har tatt turen innom for å se hvordan det ærverdige hotellet framstår i 2018.

- Ja, det var tider med mye aktivitet på huset, minnes han.

- Det ser jo ut som de har tatt godt vare på hotellet, og det skal bli spennende å se hvordan det går med den videre driften.

Hektisk før åpning

Hotelldirektør Erik Sæther var veldig fornøyd etter at Oppdal Turisthotell åpnet dørene fredag.



- Det er veldig deilig å være i gang, forteller han til Opdalingen.



Han forteller videre at dagene før åpning har vært hektiske.



- Men det er slik det skal være i forkant av en åpning. Vi har eid hotellet i litt over ei uke og vi skal bruke hele året på å komme ordentlig i gang, i tillegg til at vi skal pusse opp det som står igjen, sier han.



Sæther forteller at det er utrolig artig å se at så mange tok turen da hotellet åpnet dørene.



- Vår forse er at vi er et hotell som er snart hundre år. Vi skal gjenskape de gode minnene folk har fra hotellet i tillegg til at vi skal skape nye. Historien til hotellet skal vi bruke for alt det er verdt, sier han.

Allerede i helga skal de ha en teståpning av hotellet. Det er studenthelg i Oppdal og hotellet har 181 gjester som skal være her fra fredag til søndag.



- Studenter er ei veldig fin gruppe å ha inn første helga. Nå får vi testet system og ansatte med 181 gjester og at vi i tillegg skal ha 350 til bespisning lørdag. De er også klar over at de er en testgruppe, sier han.

Stenger igjen

- Hva er planene framover?



- Vi åpner fra neste uke og vi ser allerede nå at vinteren blir hektisk. Det er en kort vinter før påska er over og i tillegg er det mange store arrangementer som legges til Oppdal i vinter, som Telenorlekene og FIS-arrangement i alpint, sier Sæther.



Han forteller videre at han håper nærmest på en roligere periode i vår.



- Vi kommer til å holde stengt i to-tre uker, for vi skal bygge om et ventilasjonssystem og varmestyring. Og så må vi stenge et kjøkken. I tillegg har vi fortsatt 20 rom som skal renoveres fortløpende. Men fra sommeren så skal vi fremstå som helt ferdig, sier han.