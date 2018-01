- Jeg er sjokkert over russen

Nyheter

Like etter klokka 22.00 lørdag kveld sendte politiet ut en Twitter-melding der de varsler om at de har mottatt flere meldinger om overstadig berusede personer i forbindelse med russetreff i bygda.

Tidligere på dagen ble Opdalingen oppringt av en fortørnet mann fra Dombås som kunne fortelle om fulle russ på vei fra kysten og til Oppdal.

- Jeg er sjokkert over hvordan ungdommene oppfører seg, mannen på telefonen bor på Dombås og forteller om fredagens opplevelser da flere busser med russ var på vei mot Oppdal.

- Da bussene stoppet på Dombås strømmet de inn på bensinstasjonen og oppførte seg svært bråkete, forteller mannen.

- De "prøvesmakte" på mat og godteri og la restene tilbake i hyllene, de tok varer og løp ut uten å betale for seg, slikt burde vært anmeldt, sier mannen som er sjokkert over hvor beruset ungdommene var.

Varslet politiet

Han forteller at han ringte til politiet på Lillehammer og ba dem varsle politiet i Trondheim fordi han visste ungdommene skulle til Oppdal.

- Etter det jeg forsto var det russ fra Møre og Romsdal som skulle til Oppdal for å feste. Det var visst første gang alle reiste i samlet flokk, men med en slik oppførsel burde alle vært sendt hjem, mener innringeren.

Satt på ekstra folk

Operasjonslederen ved Trøndelag politidistrikt forteller til Opdalingen at man er klar over russetreffet og har satt på det mannskapet man regner med trengs for å holde styr på ungdommen.

Politiet ønsker ikke å opplyse om hvor mange som er satt på vakt, men forteller at det har vært dialog mellom lensmannskontoret og operasjonssentralen.

Ved operasjonssentralen har man ikke ytterligere informasjon om voldshendelsen natt til lørdag.

Ikke bråk

Opdalingen har snakket med Johnny Johansen i Vangslia drift som både huser en del av ungdommene og som også driver flere av serveringsstedene i området.

- Her har det gått greit for seg, ikke noe bråk eller uro å snakke om, forteller Johansen, som gjennomfører russearrangement for fjerde året på rad.

Steinar Furnes ved Oppdal turisthotell forteller også om trivelige og festglade ungdommer som ikke har vært til noe bry.

- De kom tilbake fra afterski nå i kveld og jeg var selv tilstede i resepsjonen og her opplever vi ikke noe spesielt bråk, forteller Furnes til Opdalingen.

Russen skal være i Oppdal fram til søndag.