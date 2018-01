To menn utsatt for vold i Oppdal sentrum

Nyheter

I forbindelse med russetreffet som finner sted i Oppdal denne helga ble det natt til lørdag meldt om bråk mellom to unge menn og det som skal ha vært en gjeng med unge menn, forteller operasjonsleder Viola Elvrum til Opdalingen.

De to mennene ble etter det de selv forklarer angrepet, og den ene skal ha fått et lite kutt i panna, mens den andre endte opp med en kul i hodet.

De to ble tatt hånd om av vakter ved Quality Skifer hotel som varslet politiet. Hendelsen skal ha funnet sted ute i området mellom Oppdal turisthotell og Quality Skifer Hotel.

En lokal patrulje kom rask til stedet, og etter beskrivelser fra de to fornærmede vil politiet nå være på utkikk etter de som skal ha angrepet de to.

Det var ingen andre vitner til hendelsen, så politiet ønsker først og fremst å sjekke gjengen enten ut eller inn av saken.

De to som ble angrepet kjente ingen av de som angrep, men de mener å ha kjent igjen minst én person som tidligere på kvelden hadde vært en del av en gruppe som hadde yppet til bråk.

Etter en vurdering på stedet var det ikke grunnlag for legebehandling av de to som ble overfalt. De to ønsket heller ikke å anmelde forholdet.

Dersom noen har vært vitne til hendelsen kan man kontakt politiet på 02800.

Tidligere på kvelden fikk politiet en bekymringsmelding fra noen hytteeiere om et vorspiel, men det gikk egentlig greit for seg, og førte ikke til noe videre handling fra politiets side, forteller operasjonsleder Viola Elvrum ved Trøndelag politidistrikt til Opdalingen.

På grunn av russetreffet ble en ekstra politipatrulje sendt fra Heimdal i retning Oppdal i kveld, men arrangementet for øvrig gikk rolig for seg og patruljen returnerte til Trondheim.