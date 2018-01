Dødsstøtet for pelsdyrnæringa

Nyheter

Glemt tapte inntekter som et resultat av at det ikke ble noen kommunesammenslåing. Erna Solbergs utvidede regjering med Venstre ved kongens bord vil bety en nedleggels av en av de viktigste næringene i Oppdal. Det vil i ettertid bety tap av opp mot 100 arbeidsplasser og milliontap av skatteinntekter.

En avvikling av pelsdyrnæringa har vært høyt oppe på Venstres agenda, og i forbindelse med forhandlingene om ny regjering har Trine Skei Grande fått med seg Frp og Høyre på å legge ned en hel næring.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) reagerer på at det nå kan se ut som om pelsdyrnæringa går mot en styrt nedlegging.

- Først; jeg er ikke overrasket. Pelsdyrnæringa har vært drevet fra skanse til skanse i mange år, og jeg tror også mange pelsdyrbønder har sett dette komme.

Dernest; Jeg synes det er veldig synd for de pelsdyrbøndene som driver på en ordentlig måte og har farmer som er i tråd med et svært strengt regelverk. De mister levebrødet sitt. Jeg forventer at regjeringen vil bidra med omstillingsmidler slik at de som i dag har investert og satset kan få den tiden de trenger.

Varaordfører Ingvill Dalseg (H) kommenterer at dette er en "trist" dag for næringa. Det er godt kjent at Høyre-politikeren fra Oppdal har talt Erna midt imot når det gjelder pelsdyrnæringa.

- Jeg er skuffet. Veldig skuffet. Det beste vi kan gjøre nå er å arbeide slik at næringen selv kan være med å påvirke hvordan dette skal skje, kommenterer varaordføreren. Hun reagerer på at ordføreren skyver skylden over på regjeringen.

- Det er flertall på Stortinget for avvikling av pelsdyrnæringen. Arbeiderpartiet, Kirsti Welanders eget parti, går for avvikling av næringen.

Avvikling er ikke Høyres primære politikk. Det som er viktig for oss nå, er å sørge for at oppdretterne blir ivaretatt i denne omstillingsperioden. Vi må hjelpe de til å få til gode løsninger og invitere til tett dialog, uttaler Dalseg.

- Kompensasjonsordningen må utredes og klargjøres i løpet av 2018 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen. Det vurderes også om andre tiltak bør iverksettes for å lette omstilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle produsenter. Dette tas opp med partene i jordbruksoppgjøret for 2019. I tillegg vil staten ta initiativ til et samarbeid med kommuner der pelsdyrnæringen er av vesentlig betydning for å sikre omstillingstiltak og fleksibilitet for pelsdyrprodusenter som omfattes av avviklingen, kommenterer Dalseg til Opdalingen.

- Negativt, sjokkerende og tragisk

Gruppeleder i Senterpartiet, Ola Husa Risan deler de to ordførernens skuffelse.

- Jeg synes dette er veldig negativt, sjokkerende og tragisk. Det er bare et år siden at stortingsflertallet vedtok at man skulle ha en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. Den gang var det vi i Sp sammen med KRF, H og FRP som utgjorde flertallet. Det var et viktig vedtak for Oppdal og resten av distrikts-Norge, her hvor pelsdyrnæringen er ei viktig næring, kommenterer Risan.

- Senterpartiet har vært og er opptatt av å bevare og utvikle nye arbeidsplasser innen pelsdyrnæringen, men samtidig stille klare krav til god dyrevelferd. Derfor var vedtaket i desember 2016 svært gledelig. Det at H og FRP i dag har snudd er uventet og svært trist.

Det er viktig for distrikts Norge å kunne utnytte de mulighetene man har til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser. En styrt nedlegging av en hel distriktsnæring er en svært distriktsfiendtlig politikk, nok et eksempel på de borgeliges sentraliseringspoltikk. Den politikken som den nye regjeringen her vil føre, begrenser helt klart mulighetene vi har til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i distriktet, mener Risan.

- En styrt nedlegging vil ha store negative konsekvenser for Oppdal. For de som driver med oppdrett, Oppdal kommune, men også for de som driver næring og har sin arbeidsplass tilknyttet pelsdyrnæringen. Oppdal Senterparti vil arbeide mot en styrt nedlegging, og jeg har enda et lite håp om at Stortinget ikke vil gå for en nedlegging. Om en styrt nedlegging likevel blir en realitet, forventer jeg at regjeringen, AP og andre partier som eventuelt støtter en nedlegging, tar ansvar og sørger for tiltak for å skape nye arbeidsplasser i Oppdal og andre distriktskommuner som blir rammet, uttaler Risan til Opdalingen.

For Oppdal kommune vil en nedleggelse av pelsdyrnæringen bety både tap av arbeidsplasser, men også store tap når det gjelder skatteinntekter. Beregninger som Opdalingen gjorde for en stund tilbake viser at Pelsdyrnæringa totalt har en omsetning på cirka 140 millioner og utgjør 100 årsverk. Dersom den blir nedlagt vil det være katastrofalt for Oppdal kommune.

Pelsdyrnæringen skal avvikles

Regjeringen vil foreta en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025, går det fram av den nye regjeringsplattformen.

– Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025, heter det i den såkalte Jeløya-plattformen.

– Jeg tror ikke vi hadde fått gjennomslag for en avvikling av pelsnæringen utenfor regjering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det er helt fantastisk at Venstre har vist evne og vilje til å prioritere hensynet til de aller svakeste – pelsdyr som lider i trange bur. NOAH har kjempet i 28 år for dette, og vi er utrolig glade for at politikerne endelig hører på veterinærfaglig råd og opinionen i denne saken, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Både Erna Solberg og Siv Jensen sier til NTB at avviklingen av pelsdyrnæringen var en av de vanskeligste sakene for dem å svelge.

Kompensasjonsordningen for dem som driver med pelsdyr, skal utredes og klargjøres i løpet av 2018, ifølge regjeringen.

Da Opdalingen snakket med Erna Solberg under siste valgkamp gjorde hun ingen hemmelighet ut av at hun personlig gjerne ser at pelsdyrnæringen legges ned.

Takker Venstre

Dyrevernalliansen er svært glade for at den nye regjeringen vil avvikle pelsdyroppdrett.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland takker Venstre:

– Venstre lovet oss å ta med pelssaken i regjeringsforhandlingene, og vi vil takke dem for at de sto ved sitt ord. En avvikling av pelsdyroppdrett er funnet å være billigere enn tidligere antatt, og det er juridisk fullt mulig å gjennomføre. Dette har antakelig bidratt til regjeringspartienes avgjørelse.

Vedtaket om avvikling vil ikke tre i kraft før etter neste valg. Dermed vil avgjørelsen avhenge av valgresultatet i 2021. Likevel er dette en prinsipiell delseier for dyrene, og et langt skritt i riktig retning.

– Dyrevernalliansen vil fortsette å presse på for å ende pelsdyrenes lidelser, og gir oss ikke før næringen er avviklet, forsikrer Kleveland i en presseutalelse.

- Må løse seks store utfordringer

Regjeringen skal løse seks store utfordringer Norge står overfor. Det sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la fram regjeringsplattformen på Jeløya søndag.

– Dette er Jeløya-plattformen, sa Solberg, og holdt opp den 84 siders lange regjeringsplattformen Høyre, Frp og Venstre nå har blitt enige om.

Den nye blågrønne regjeringen hadde sin første felles pressekonferanse søndag, på Jeløya i Østfold. Høyre-lederen startet med å skryte av sine to kolleger for at de felles nå har kommet fram til en politisk plattform, som skal danne grunnlag for hvordan landet blir styrt de neste fire årene.

– Vi har hatt gode diskusjoner med høy temperatur de to siste ukene. Vi har spilt hverandre gode og funnet sammen. Dette har vært politikk på sitt beste, sa Solberg.

Blitt godt kjent

Ikke uventet sto Frp-leder Siv Jensen til høyre for Solberg, og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Jensen forventer at det blir en del diskusjoner med Venstre i samarbeidet framover, men sier de to partiene har blitt godt kjent gjennom sitt tidligere samarbeid.

– Frp har lært Venstre godt å kjenne. Det har vært mange dragkamper, men resultatet har vært godt, sa Jensen.

Skei Grande innrømmer at dagen i dag ikke hadde kommet, om ikke man kunne bygge videre på samarbeidet de har hatt gjennom de siste fire årene.

– Kjemien mellom oss tre har nok også kanskje vært litt avgjørende for at vi tre har klart det, sa Skei Grande og nikket til Solberg og Jensen under pressekonferansen om ny regjeringserklæring søndag.

De seks store

Regjeringen har listet opp seks utfordringer. Det for å kunne fortsette å være verdens beste land å bo i, sa Solberg.

– Vårt felles mål er å skape muligheter til alle, men det er en del utfordringer for å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sa hun.

De seks utfordringene er å omstille norsk økonomi for å skape vekst, oppfylle Norges klimaforpliktelser, skape et inkluderende arbeidsliv, sikre gode velferdsordninger, redusere fattigdom og gjennomføre et integreringsløft.