Oppfordrer foreldre til å følge barna til skolen

Uværet som så smått begynte sine herjinger søndag kveld, har eskalert i styrke i løpet av natten. Etter tips Opdalingen har fått, skal vinden i Drivdalen ha vært målt til 42,5 meter i sekundet i morgentimene mandag.

Skolen har også iverksatt tiltak i forbindelse med stormens herjinger.

- På grunn av den kraftige vinden ber vi om at alle enten følger sine barn til buss/skole eller holder dem hjemme i dag. Skolen er åpen og vi møter elevene i døra og alle blir holdt inne i pausene. For å ha oversikt over alle elevene er det veldig viktig at vi får beskjed dersom noen ikke kommer, skriver skolen i en melding, som ble sendt ut til foreldrene mandag morgen.