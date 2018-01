- Utfordrende kjøreforhold i Oppdal

Nyheter

Vår fotograf Arvid Storli tok mandag en liten runde i Oppdal og omegn for å sjekke forholdene under de sterke vindkastene. Han konkluderte med at det var svært friskt ute i dag.

- Det er ikke lett å holde kamera stødig i vindkastene. Jeg kjørte sørover om Engan til skiferbruddene og tilbake etter E6. Vindkasetene kjentes veldig godt på bilen. Vind og snøfokk gjorde det til tider utfordrende og kjøre og verst var det ved Mjøen, avkjørsel til Brennan og nye E6. Det var til tider null sikt, og det dannet seg snøskavler i veibanen, forteller fotografen til Opdalingen.