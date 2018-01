Evakuerte får vite om de får komme hjem i morgen

Nyheter

Vannet fortsetter å stige i elva Driva i Oppdal, etter at et snøras gikk over elva i helga. Oppdal kommune har satt inn krisestab, og frykter flom, dette skriver NTB.

Opdalingens reportasjeteam har vært på rasstedet og snakket med ingeniører fra NVE. De avdramatiserer situasjonen og har avsluttet undersøkelsene for dagen. De kommer tilbake i morgen for å vurdere situasjonen på nytt.

Kommune, politi og NVE har likevel blitt enige om å iverksette begrenset evakuering for å være føre var.

Igangsetter begrenset evakuering Personer som må evakueres blir kontaktet av politiet.

– Vi er redd for at isen skal briste og at vi får en stor flodbølge på vei nedover. Situasjonen er litt utrygg, sier Per Christiansen ved Oppdal lensmannskontor til NRK.

Ifølge Christiansen er det stor nivåforskjell på elva.

Driva er en av de mest populære raftingelvene i Norge nettopp på grunn av den store nivåforskjellen i elva, noe som også fører til gode raftingforhold selv når vannstanden ikke er på sitt høyeste.

Politiet i Trøndelag opplyser at NVE har mannskap på stedet som vurderer situasjonen, og at det kan bli aktuelt med flere evakueringer.

– Det er også kalt ut mannskap fra NGI. Elva går fortsatt under raset. De som evakueres, blir kontaktet av nødetater i området, opplyser politiet.

Ansatte ved et firma i området ble tidligere i ettermiddag evakuert.

Det er satt krisestab i Oppdal kommune som følge av situasjonen. TrønderEnergi har vært i kontakt med politiet for å drøfte om det er behov for tilpasset manøvrering for å redusere konsekvensene av et evt massivt brudd i denne isdammen.

– Status nå er at NVE har kommet til rasstedet i Oppdal. De har begynt med sine undersøkelser. Vi avventer mer informasjon fra dem. Det kan være en fare for at demningen kan føre til flom, sier ordfører i Oppdal kommune, Kirsti Welander (Ap) til NRK.

Snøraset har gått i området ved Skardbekken og ført til at elva demmes opp.

