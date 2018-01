Nyheter

- Det er fare for nye ras. Vi trekker et nivå lenger opp i elva av sikkerhetsmessige årsaker, sier politiførstebetjent Per Christiansen.

Politiet melder tirsdag at et snøras har gått over elva Driva, omtrent ved Skardbekken.

- Demmer opp Driva. Et firma i området er evakuert. Geolog er underveis, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen opplyser til Opdalingen at raset skal ha gått så tidlig som i helga. Demningen skal ha ført til en nivåforskjell på 10-15 meter.

- Raset demmer opp Driva og lager en propp. Det er ingen fare for hverken jernbane, E6 eller folk. Det var et firma som var relativt i nærheten, men de har avsluttet for dagen, sier Hollingen.

Han forteller at en geolog fra NVE er på tur til Oppdal for å vurdere raset og situasjonen.

- Jeg kan ikke anslå hvor stort raset er, men det er mye snø, sier operasjonslederen.