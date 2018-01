Igangsetter begrenset evakuering

Nyheter

Ordfører Kirsti Welander opplyser til Opdalingen tirsdag kveld at kommunen og politiet sammen har blitt enige om å igangsette en begrenset evakuering i forbindelse med raset over Driva.

- Vi venter på kartmateriale fra politiet over hvilke eiendommer det gjelder. Politiet vil kontakte de det gjelder, forteller Welander.

Ordføreren sier at om det skulle være noen som har spørsmål i forbindelse med raset, så er det bare å ringe sentralbordet til Oppdal kommune, på nummer 72 40 10 00.

- Bakgrunnen for avgjørelsen som kommunen og politiet har gjort, er i forbindelse med råd som NVE har gitt oss. De er usikker på om hvordan vannet vil oppføre seg i løpet av natten og usikker på hvor sterk eller svak den tappen er. Det vil komme en ny vurdering i morgen når det er dagslys og når man har en bedre oversikt over situasjonen. Ved en begrenset evakuering er vi føre var om noe skulle skje, sier hun.

Distriktsingeniør Joar Skauge forteller til Opdalingen at situasjonen er uoversiktelig per dags dato og at det er derfor de igangsetter en begrenset evakuering.

- Like før vi forlot stedet observerte vi at det begynte å renne over på bortsiden av elva. Om det mot formodning skulle komme en flodbølge, så er vi føre var, sier han.

Politiet opplyser like før klokka sju tirsdag kveld at beboere nord for raset i Driva blir varslet om å evakuere. Det skal være snakk om 30 fastboende.

Like før klokka åtte melder politiet på Twitter at informasjon på at vannføring nord for ras har økt i det siste. De opplyser også om at de er godt i gang med å evakuere beboere nord for raset.

NRK skriver at de evakuerte får tilbud om overnatting på Quality Hotel Skifer.