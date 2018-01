Fortsatt fare for ukontrollert vannføring i Driva

Nyheter

Det er fortsatt fare for at gjenværende vannmasser kan bryte gjennom snøskredet som demmer opp Driva.

Som vi kan se av videoen øverst i artikkelen så renner nå vannet gjennom demningen som ble dannet da snøskredet traff dalbunnen og elva.

Opdalingens fotograf på stedet kan fortelle at vannstanden har gått ned, men det er fortsatt aktivitet på stedet. Maskinfører ser til at kanalen er åpen. NVE og politiet er fortsatt på stedet og lensmann Finn Skårsmoen var selv på plassen i dag for å få en oversikt over stedet og situasjonen.

Beboere som har fått lov til å komme tilbake til eiendommene for blant annet å mate dyra på gårdene, forteller at de har fått beskjed fra lensmannen om at man skal ta en ny vurdering i ettermiddag.

35 boliger forblir evakuert og det er fortsatt stans i en skiferbedrift med 50 ansatte, etter beskjed fra politiet, melder NVE i en pressemelding som ble sendt ut via NTB klokken 11.10 torsdag.

De skriver videre at NVE gravde onsdag kveld en kanal på om lag to gange én meter gjennom snødemningen i Driva, slik at noe av vannet nå renner gjennom på en kontrollert måte. Det er fortsatt store vannmasser som kan bryte gjennom demningen, slik at is og vannmasser føres ukontrollert nedover i elveløpet.

Skredet ligger ute i elva med et areal på 60 x 50 meter.

Bak demningen ligger store skredmasser løst i elveløpet. Dette demmer opp om lag 180 000 kubikk med vann. Vanntilsiget fra tirsdag kveld har rent ut.

NVE vil torsdag fortsette arbeidet med å øke vanngjennomstrømmingen gjennom snøskredet på en forsvarlig måte.

For å unngå farlige situasjoner i en vinterflom eller ved mye nedbør, må mest mulig av snøen og demningen i elveløpet fjernes i løpet av den nærmeste uken.

NVE vurderer fortløpende situasjonen, har godt samarbeid med politi på stedet. Politiet avgjør behovet for fortsatt evakuering.