Vil høre folkets syn på folkehelsa

Onsdag 31. januar inviterer Oppdal Senterparti i samarbeid med Oppdal videregående skole og Oppdal ungdomsskole til folkehelsekveld ved Oppdal videregående skole.

- Folkehelsekveld arrangeres fordi vi trenger å høre befolkningens tanker om framtidas folkehelsearbeid. Særlig ungdommens mentale helse utsettes for et stadig sterkere press i disse dager, sier leder ved Senter for helsefremmende forskning ved NTNU, Geir Arild Espnes.

Han trekker fram den sosiale arena, blant annet sosiale medier, som en medvirkende faktor til det økende presset på ungdommens mentale helse.

Publikums synspunkter

- På Oppdal er vi så heldige at vi stort sett har god folkehelse, både blant ungdom og generelt. Likevel er det viktig at vi møtes for å diskutere hvordan vi skal jobbe for en god folkehelse i årene som kommer. Det viktigste med denne folkehelsekvelden er at publikum får komme til ordet. Vi kommer til å notere oss hvert eneste ord, sier Espnes.

Ungdomsrådsleder Tyri Solvoll og elevrådsleder ved Oppdal VGS, Karoline Myrle, skal sammen med Espnes innlede folkehelsekvelden.

Deretter skal folkehelsekoordinator og frisklivsveileder i Midtre Gauldal, Kristin Myklevoll, presentere en undersøkelse NTNU har gjort blant ungdommene i Oppdal. Rektor ved både VGS og ungdomsskolen er invitert til å komme og reflektere rundt undersøkelsen.

Psykisk helse og mestring hos unge er neste punkt på programmet, før publikum slipper til ordet. Runden med synspunkter fra salen ledes av Arne Braut.

Kvelden avsluttes med at folkehelsekoordinator i Oppdal, Vigdis Lauritzen Thun, kommer for å reflektere rundt kveldens budskap og hvordan det som tas opp denne kvelden kan bringes videre.