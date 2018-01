Nyheter

Jonas Holthe-Berg fra Oppdal stortrives som megler i storbyen. Etter at han er ferdig som trainee hos Eiendomsmegler 1 avdeling i Oppdal i juli i fjor, satt han kursen mot Oslo. Der skulle han starte i den nyoppstartede bedriften BN Bolig, som eies av BN Bank og Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS, og inngår i konsern med Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS.

Han er oppvokst i Oppdal, og etter at han var ferdig på videregående, tjenestegjorde han i militæret i nord før han flyttet sørover til Hedemark. Der startet han på Høgskolen i Innlandet, bachelor i eiendomsmegling på Rena.

– I Oslo har vi kommet veldig godt i gang og hovedmålet den siste tiden har vært å få bedriften opp å gå. Vi har også flyttet inn i nye kontorer, så nå er vi plasser på Bjørgvika, forteller han til Opdalingen.

Han forteller at de også akkurat har gitt ut en boligavis i Aftenposten, som de har et samarbeid med.

– Jeg trives veldig godt og jeg jobber med trivelige kollegaer, sier han.

Holthe-Berg forteller at boligmarkedet i Oslo er noe annet enn i Oppdal.

– Her i Oslo er det ikke så mange som har hørt om oss. Vi må forklare hvem vi er, men vi opplever at folk tar oss godt imot. I tillegg har vi inngått en avtale med Oslo kommune at vi skal selge for dem, i forbindelse med anbudsrunder og det kommer til å bli veldig spennende, sier han.

– I tillegg er det en mangfold i typer enheter her i Oslo. Jeg kan selge alt fra en 15 kvadratmeter stor leilighet på Vålerenga til en enebolig utenfor Oslo. Jeg må være forberedt på alt og det synes jeg er veldig spennende, sier han og legger til at han har spisskompetanse inn mot området gamle Oslo.

– Hvordan kjennes det å være i gang med karrieren som megler?

– Det er som forventet. Det er tøft og lange arbeidsdager, men jeg digger det. Jeg elsker følelsen å kunne være med på noe nytt fra starten av, sier han.