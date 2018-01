Rekordomsetning for Coop Oppdal

Nyheter

Coop Oppdal hadde rekordomsetning for sine butikker i 2017. Omsetningen ble på 900 millioner, en økning på 2 prosent.

Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Coop Oppdal driver 40 butikker i åtte kommuner. Omsetningen fordeler seg på 75 prosent dagligvarer i 17 butikker og 25 prosent faghandel fordelt på 23 butikker.

– Coop Oppdal har i hovedsak konsentrert faghandlesomsetningen i regionsentrene Oppdal, Tynset og Støren i Domussentrene. Vi opplever sterk konkurranse både lokalt og på nett, men har også økt omsetningen i faghandelsbutikkene med 2 prosent. Dette er sterkt sett i lys av konkurransesituasjonen, uttaler administrerende direktør Morten Erik Stulen.

Omsetningsøkningen medfører også økt kjøpeutbytte til medlemmene. Utbyttet sammen med bonuser beløper seg til 12,0 millioner som blir utbetalt til medlemmene i disse dager.

– Det er ekstra hyggelig å kunne dele overskuddet med medlemmene etter et godt år sier Stulen.

430 medarbeidere i varierte stillingsstørrelser står på daglig for å holde god kvalitet i butikkene. Stulen trekker frem at bedriften har stor stabilitet og kontinuitet i bemanningen og at dette er en styrke i kampen om kundene. Med omsetningsrekord sier det seg selv at medarbeiderne som møter kunden hver dag gjør en utmerket jobb.

- I Coop Oppdals markedsområde er det om lag 42 000 fastboende. Etter rekordåret befester vi vår markedsandel på dagligvarer som er i overkant av 50 prosent, skriver Stulen i pressemeldingen.

– Vi har et godt spredt butikknett i vårt markedsområde. Mange av disse butikkene er «limet» i de mindre lokalsamfunnene. Medlemmene støtter godt opp om butikkene og det er viktig, mener Stulen.

- Med omlag 16 000 fritidsboliger i markedsområdet er selvfølgelig også disse en viktig faktor for å opprettholde det store butikknettet vi har. Både fastboende og fritidsbeboere setter pris på det store vareutvalget vi har, ikke minst på lokalmat og ferskvarer. Det gjelder både dagligvarebutikkene og ikke minst faghandelsbutikkene i regionsentrene sier Stulen.

- Vi tjener pengene lokalt og ønsker å investere pengene lokalt sier Stulen og henviser til at de på slutten av året kjøpte Tolga Handelssenter som i dag inneholder et Coop Marked. I løpet av de siste årene har Coop Oppdal også sikret seg tomter både på Alvdal, Tynset, Soknedal og Oppdal med tanke på å videreutvikle butikknettet i bedriften. Strategien er at bedriften fortrinnsvis skal eie de lokalene det drives butikk i.

- Med den positive utviklingen vi har hatt over lengre tid ser vi lyst på fremtiden avslutter Stulen, i pressemeldingen som ble sendt ut mandag.