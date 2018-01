Høyre-politikere verbalt flådd av pelsbøndene

Nyheter

Det var Oppdals varaordfører Ingvill Dalseg (H) som hadde tatt initiativet til et møte mellom Høyre og den lokale pelsdyrnæringa denne kvelden på Oppdal rådhus.

Regjeringsplattformen som danner grunnlaget for et samarbeid mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skapte sjokkbølger i pelsdyrnæringen da den ble lagt fram for litt over en uke siden.

Store konsekvenser

Der går det fram at man er blitt enige om å gjennomføre en styrt avvikling av hele pelsdyrnæringen i Norge innen 2024. Man skal innen den tid ha kommet fram til en kompensasjon for tap av inntekt og verdi på eiendom og andre driftsmidler.

Selv om næringen blir nedlagt her til lands skal fôrkjøkkenene som i dag produserer fôr for den norske pelsdyrnæringen kunne selge sine produkter til pelsdyrnæringene i for eksempel Finland, Sverige og Danmark og det skal fortsatt være lov å importere pels fra utlandet, fra land som har elendig dyrevelferd sammenlignet med Norge.

Selv om næringen etter planen ikke skal avvikles før i 2024 så får pelsdyrbønder nå likviditetsproblemer fordi bankene ikke vil gi dem kreditt og enkelte opplever også at de ikke får forsikret dyr og driftsbygninger på grunn av signalene fra regjeringen.

- Dere er blitt ofret

Med seg på møtet hadde Dalseg fått med seg Trøndelags Høyre-leder Michael Jan Momyr og Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant innvalgt fra det tidligere Sør-Trøndelag.

Pelsbøndene møtte mannsterke opp, det kom etterhvert så mange at det opprinnelige møterommet ble for lite og hele møtet ble flyttet inn på kantina i rådhuset.

Det var en gjeng forbanna, svært skuffa og fortvilte pelsdyrbønder som stilte opp, først og fremst for å gi Høyre klar beskjed om at de ikke har tenkt å gi opp kampen for å redde jobbene og livsverkene sine.

Fylkesleder Momyr startet møtet med å forklare at selv om en styrt nedleggelse av næringen ikke egentlig er Høyres politikk, så stilte han seg solidarisk bak regjeringsplattformen som han selv hadde vært med å stemme for.

- Det er vel ingen vits å si det på en annen måte, dere og næringens deres er blitt ofret i regjeringsforhandlingene. Et utsagt som gikk sterkt inn på de frammøtte bøndene.

- Uverdig av Høyre

Én etter én tok de ordet og i krasse ordelag la de fram både fakta og sterke følelser, de tre Høyre-politikerne kunne ikke annet enn å med bøyd nakke ta imot den knallharde kritikken.

- At Høyre, partiet som hele snakker om forutsigbare rammer, partiet som liksom skal være næringspartiet i Norge, legger ned en hel næring med en hestehandel inngått på bakrommet er rett og slett uverdig, kommenterte Eli Birgitte Singstad, leder i Agdenes Bondelag.

- For ett år siden talte dere vår sak, dere stemte for en bærekraftig næring, dere fikk næringen til å tro på framtiden, det er blitt satset millioner på dyrevelferd og drift, og så gjør dere dette? Er det sånn politikk vi kan forvente oss av Høyre i tiden framover, spurte Singstad.

Kari Toftaker, leder i Oppdal bondelag, kom i direkte munnhuggeri med varaordfører Dalseg, bondelederen gjentok gang på gang hvor uverdig og svikefullt partiet Høyre hadde oppført seg i saken, og Toftaker avviste kontant at man var innstilt på å starte en dialog med tanke på å forhandle fram en kompensasjon fram mot avviklingen i 2024.

- Vi har et stortingsflertall fra ett år tilbake som sier at man skal jobbe for en bærekraftig næring, og det at Høyre prøver å få oss til å akseptere å gi avkall på jobber og livsverk er rett og slett uverdig. At et lite parti med under fire prosent oppslutning skal bestemme at man skal legge ned en lovlig næring er et hån mot demokratiet.

- To tanker i hodet samtidig

Ingvil Dalseg tok til motmæle og understreket at hun hadde innkalt til møte for å få en dialog med bøndene. Dalseg har ved flere anledninger tatt initiativ ovenfor eget parti for å styrke næringen, spesielt med vekt på viktigheten som næringen har for utkantkommuner som Oppdal.

- Vi kan ikke bare ha en tanke i hodet. Parallelt med å jobbe for at næringen ikke skal bli nedlagt må vi være på som om næringen skal legges ned. Kommer det et vedtak i Stortinget som fastslår en avvikling er det for sent å sette seg ved forhandlingsbordet. Skal jeg som lokalpolitiker være med å påvirke denne prosessen må jeg vite hva næringen selv tenker, og derfor er dette møtet viktig.

Flere av pelsdyrbøndene uttrykte at det ikke var Venstres holdning til næringen som var problemet, man har vært godt kjent med partiets standpunkt i mange år. Det som falt de fleste tyngst for brystet var at Høyre og Fremskrittspartiet hadde ofret dem i forhandlingene.

- Venstre har spilt kortene sine godt, kommenterte en av bøndene.

- Jo, repliserte Momyr lakonisk og dro fram at Venstre også foreløpig hadde fått stoppet en utredning av oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Men, la han til, - det er vel noen i Venstre som heller ikke er så glade for at Listhaug fortsatt sitter i regjeringen. Sånn er det i forhandlinger, man får og man må gi noe.

Taper skatteinntekter

Pelsdyrbonde Harald Pedersen Presthus (73) hadde tatt turen hele veien fra Leirfjord kommune på Helgelandskysten. Han kunne fortelle om hvordan han gjennom et helt liv hadde bygd opp pelsdyrgården i en kommune der det var vanskelig å drive med noe annet. Nå hadde både sønnen og svigersønnen startet egne farmer og næringen betydde både arbeidsplasser og inntekter til kommunen.

- Alt dette forsvinner når Høyre nå er med å legge ned en hel næring. Er dere klare over hva dette vil bety for Utkant-Norge, spurte bonden.

Høyres fylkesleder innrømmet da at man nok hadde tatt høyde for at en nedleggelse ville kunne føre til konsekvenser utover i landet, blant annet svikt i skatteinntektene for en del kommuner.

Går på helsa løs

Det lokale Høyre-medlemmet Per Asphaug prøvde å få fylkesleder Michael Moeng til å være mer optimistisk på næringens vegne. Det skal fortsatt tross alt være et flertall på Stortinget for å opprettholde næringen, men Moeng mener at løpet er kjørt.

- Det kan godt hende du synes jeg er for pessimistisk Per, men jeg mener selv at jeg er realistisk, svarte fylkespolitikeren.

En av pelsdyrbøndene som var tilstede mente det var på tide å være konstruktiv.

- Dere må huske på at det her er snakk om mennesker. Folk som er i ferd med å miste inntektsgrunnlag og livsverket sitt. Dette går inn på folk, det går på psyken løs, det må dere ikke glemme. Penger er nå en ting, men den menneskelige kostnaden kan bli veldig stor, advarte bonden.