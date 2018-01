Her vil rådmannen ha idrettshallen

Nyheter

Mandag 29. januar er det duket for bygningsrådsmøte i kommunestyresalen ved Oppdal rådhus.

En lang liste med saker skal behandles. Den kanskje største saken er sluttbehandlinga av detaljreguleringsplanen for nye Oppdal idrettshall.

Rådmannen tilrår at planforslaget for Oppdal idrettshall vedtas med følgende endringer:

Med den nye idrettshallens nærhet til skoleanleggene, er rådmannen enig med Statens Vegvesen om viktigheten av at ulemper knyttet blant annet til støy og støv blir ivaretatt i anleggsfasen. Det skal utføres støvdempende tiltak som vanning eller salting, når det er nødvendig.

Det skrives videre at det gjennomsnittlige støynivået i brukstiden for skoleanleggene ikke skal overstige 57 decibel.

Parkeringsplasser

Kjørevegen som gir adkomst fram til eksisterende idrettshall skal kun benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold av idrettshallen, samt i forbindelse med arrangementer. Plassen foran idrettshallen er aktivitetsområde for Aune barneskole, og er ikke åpen for parkering.

Antall parkeringsplasser til ulike formål vil framgå av situasjonsplanen/utomhusplanen som skal legges fram i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Rådmannen legger til grunn at tiltakshaver tilrettelegger for tilstrekkelig antall P-plasser. Dette gjelder spesielt handicapplasser og sykkelparkering. Når det gjelder bilparkering er det lagt opp til at eksisterende P-plasser i nærområdet, det vil si ved skoleanleggene, også skal benyttes.

Det framgår også at vegetasjonen i friområdet, med unntak av det som er nødvendig for etablering av tursti/skiløype, skal bevares. Ordinær skogpleie er tillatt. Rådmannen ser derfor ikke behov for at friområdet skal omfattes av situasjonsplanen/utomhusplanen.

Rådmannen mener planområdet må utvides i tråd med foreslått formålsgrense, slik at gangvegen kommer inn i planen.

Samme plassering

Det er også foretatt en ny vurdering av plasseringa av den nye idrettshallen. Den foreslåtte plasseringen anses fortsatt som den beste med hensyn til nærheta til Oppdal Videregående Skole (OVS) og grunnskolen, parkering, eventuell framtidig utvidelse av hallen, byggegrunn og kort avstand mellom hallens garderober og grusbanen.

Styret i Oppdal Idrettsråd drøftet under et møte 6. april i fjor plasseringa av den nye hallen. Deres innstilling er at hallen plasserer mellom OVS og grusbanen. En endring av plassering ville medført at det måtte utarbeides en ny reguleringsplan, noe som ville tatt minimum seks måneder.

Rådmannens konklusjon er at bygningsrådet nå bør vedta planen med den foreslåtte plasseringen. Dersom fylkesutvalget kommer fram til en annen konklusjon, vil man måtte starte en ny planprosess.