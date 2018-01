Nyheter

Like før klokken to torsdag skal en trailer ha kjørt av veien like vest for Berkåk sentrum på fylkesvei 700.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter at de har vært på stedet og det er ikke snakk om noen personskade.

Det skal være mulig å passere traileren, men vogntoget skal ha dratt med seg mye snø ut i vegen.

VTS er på saken og har sendt brøytebil for å ta unna snøen.