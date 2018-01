- Ei avvikling er tragisk for oppdalssamfunnet som helhet

Nyheter

I helga avholdte Trøndelag FrP sitt første fylkesårsmøte, etter at Nord-, og Sør-Trøndelag FrP ble slått sammen ved årsskiftet. En av deltakerne var Knut Røe (22) fra Oppdal, som er nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom i Trøndelag.

Flere resolusjoner ble fremmet og debattert på fylkesårsmøtet, blant annet en resolusjon om at Fremskrittspartiet selv skal gå inn for et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Det kommer fram i en pressemelding fra årsmøtet.

Det er den nye regjeringa, utgående av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet som har vedtatt i regjeringsplattformen at den norske pelsdyrnæringa skal avvikles innen 2025.

- Jeg er sterkt imot å avvikle pelsdyrnæringa, sa Knut Røe fra talerstolen.

- Det er dessverre slik at man må gi og ta i regjeringsforhandlinger, men det vil være feil at vårt parti skal programfeste ei avvikling.

Fremskrittspartiet støtter i dag pelsdyroppdrett, og det var Venstre som fikk gjennomslag for ei avvikling i regjeringsforhandlingene.

Røe dro fram Oppdal som eksempel på kommuner som blir berørt av at pelsdyrnæringa nå blir lagt ned.

- Oppdal er den største pelsdyrkommunen i landet. Oppdal har cirka 20 pelsdyroppdrettere, som sammen med tilknytta næringer utgjør omkring 100 årsverk og årlig omsetter for 140 millioner kroner. Ei avvikling er ikke bare tragisk for de personene som blir direkte berørt, men for oppdalssamfunnet som helhet, sa Røe.

Forslagsstillerne, som ønsket at FrP selv skal gå inn for ei nedlegging, dro dyrevelferden fram som en av hovedgrunnene.

- 99,9 prosent av alle norske pelsdyr er friske og skadefrie. Jeg tror ikke akkurat dyrevelferden samla sett blir så veldig mye bedre av at pelsen blir produsert i Kina i stedet for i Norge, kommenterte Røe.

Partileder og finansminister Siv Jensen (FrP) var selv tilstede på fylkesårsmøtet. Hun har tidligere sagt til NTB at avvikling av pelsdyrnæringa var en av de vanskeligste sakene for FrP å svelge i regjeringsforhandlingene.

Resolusjonen om at også FrP skal gå inn for et forbud mot pelsdyrdrift ble stemt ned av fylkesårsmøtet.

- Jeg er glad for at resolusjonen falt. Det ser dessverre slik ut at pelsdyrnæringa nå blir lagt ned, uansett vil det være feil av partiet å programfeste ei nedlegging av ei viktig distriktsnæring. Det er ikke FrPs politikk, men dessverre vant Venstre fram i regjeringsforhandlingene. Jeg håper ikke denne kampen er tapt, selv om det ser slik ut, avslutter Røe.