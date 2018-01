Her skal det bygges i Oppdal og Rennebu

Nyheter

Vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt har et budsjett på i overkant av to milliarder kroner i 2018. 600 millioner av budsjettet går til drift av vegnettet. Men vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt skal også bygge flere prosjekt spredt over hele det nye, store fylket.

- Det betyr bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for trafikantene. Vi vet at mange av prosjektene er etterlengtet, uttaler avdelingsdirektør i vegavdeling Trøndelag, Eva Solvi i en pressemelding.

Flere gang- og sykkelveger på riksveg

På riksveg er det flere prosjekt som allerede er i gang, og som fullføres i løpet av året.

Det gjelder blant annet E6 Vassmarka-Ronglan i Levanger, hvor det bygges midtdeler og forbikjøringsfelt, og det gjelder utbedring av riksveg 3 mellom Hedmark grense og Nåverdalsbrua.



I tillegg er det flere nye prosjekt som startes opp i år.

- Vi skal blant annet bygge gang- og sykkelveger i Namsskogan, Steinkjer, Oppdal og Malvik. Dette er ikke de største og dyreste prosjektene, men de har stor betydning for folk i nærmiljøet, sier Solvi.

Oversikt over riksvegprosjekt i 2018

E6 Vassmarka – Ronglan i Levanger: Her bygges det midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en 5 km lang strekning. De utvider bredden på dagens E6 for å få plass til midtrekkverket.

E6 Vintermyr i Namsskogan: Her bygges det en ny kryssløsning med jernbanen. Tidligere var det en smal undergang med dårlig kurvatur, nå legges vegen i bru over jernbanesporet. Det bygges en kilometer ny veg i tilknytning til brua.

E6 Mulelia i Levanger: Fjerner to kryss og forbedrer ett kryss, der det bygges et kanalisert T-kryss med venstresvingefelt og en lokalveg.

E6 Fossland i Grong: Her skal E6 heves for å sikre vegen mot flom.

E6 Trones-Litjåsen i Namsskogan: Gang- og sykkelveg.

E6 Sparbu-Mære i Steinkjer: Gang og sykkelveg.

E6 Driva-Hevle i Oppdal: Gang- og sykkelveg på 3,8 kilometer.

E6 Sannan-Hommelvik i Malvik: Gang- og sykkelveg til knutepunkt.

Riksveg 3 Hedmark grense-Nåverdalsbrua i Rennebu: Oppgradering av veg.

E6 Mærekrysset i Steinkjer: Nytt kryss. Oppstart avhenger av eventuell elektrifisering av Trønderbanen samt kommunedelplan E6 Åsen-Mære.

I tillegg til dette bygger Statens vegvesen større riksvegprosjekt i år