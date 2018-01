Trøndelag gir opp kampen om Giskes plass i sentralstyret

Nyheter

Fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Arbeiderparti sier det ikke er naturlig å gå videre med å kjempe for Trond Giskes plass i sentralstyret.

– Fra Trøndelag har vi hele tiden vært klar på at vi mener at Giske har en plass i sentralstyret. Nå registrerer jeg at et samlet sentralstyre, som er bredt sammensatt, uttrykker at det ikke er naturlig at han møter. Det tar jeg til etterretning, sier Mevassvik til NTB.

Rett før Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen for å åpne det ekstraordinære landsstyremøtet på Gardermoen mandag, avblåste Mevassvik kampen om Giskes plass i sentralstyret:

– Jeg ser ikke at det er verken naturlig eller mulig å gå videre med den saken nå, sier hun, og legger til at det heller ikke blir aktuelt å reise spørsmålet om et ekstraordinært landsmøte.