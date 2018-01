Viltpåkjørsler og pipebrann

Nyheter

- Det har ikke vært noen store hendelser for politiet i helga. I hovedsak har alt dreid seg om viltpåkjørsler uten personskader, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Natt til lørdag rundt klokka 2 ble en hjort påkjørt på Grindal i Rennebu. Dyret ble truffet i bakenden. Det er uvisst hvor dyret ble av. Viltnemnda i Rennebu ble satt på saken. Bilen ble skadet på venstre side foran.

Søndag kveld i 18-tida ble en elg påkjørt nord for Oppdal sentrum. Elgen ble liggende, før den reiste seg opp og stakk avgårde. Viltnemnda i Oppdal ble satt på saken.

Mandag morgen klokken 06:24 fikk politiet melding om at et rådyr var påkjørt sør for Hevle og Granmo camping i Oppdal. Bilen fikk en knust frontlykt. Rådyret lever. Viltnemnda er kontaktet.

Politiet fikk også melding om pipebrann nord for Fagerhaug ved E6 lørdag klokken 14:45.

- Vi har ikke hørt noe, etter at meldinga først kom. Vi vet at brannvesenet var på stedet. Alt tyder på at dette kun var en enkel pipebrann, som brannvesenet raskt fikk kontroll over, sier Skårsmoen.

Politiet rykket også ut til et utested i Oppdal sentrum, hvor det i følge Skårsmoen hadde oppstått «en uoverensstemmelse over trivialiteter». En person ble kjørt hjem av politiet. Hendelsen får ingen følger for noen parter.