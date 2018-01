Nå blir det flybuss fra Oppdal

Nyheter

- Vi har en ny buss med 50 seter som er klar til å frakte folk til og fra flyplassen på Værnes. I midtuka settes det opp to bussturer ganger om dagen, en tidlig på morgenen og en på ettermiddagen. I helgene er det satt opp en tur begge dagene, sier bussjåfør Olav Jørum.

Bussen har stoppesteder både på Oppdal skysstasjon, Ulsberg, Berkåk, Støren, Melhus og Heimdal. Selv om dette i utgangspunktet er en flybuss, åpner også selskapet for at bussen kan svippe innom Trondheim dersom noen vil av der.

Alle som skal være med må bestille billett senest tre timer før avgang.

- Vi lodda stemningen litt blant næringslivet og det offentlige, før vi bestemte oss for å satse på dette og stemningen var udelt positiv til en slik bussrute. Blant annet er både Skifer og Oppdal turisthotell positive.

Ser behovet

Jørum håper folk ser fordelen med å ta buss og trekker fram at passasjerene blant annet slipper å lete etter parkeringsplasser og at de slipper unna bompengene.

- Når folk nå også må betale bompenger i Sokndal, så blir bussen i hvert fall et godt alternativ, sier han og fortsetter:

- Nå gir vi det et forsøk og ser an hvordan det går. For oss gjelder det å ha is i magen, sånn at folk eventuelt blir vant til at tilbudet finnes her. Vi regner med det at kommer til å ta litt tid, før vi går i overskudd på dette. Hvis kurven blir stigende, kommer vi til å fortsette å satse.

Xpressbuss er ute etter enda en sjåfør som kan dele på arbeidsmengden.

- Vi trenger to sjåfører i hundreprosentstillinger for å få dette til å funke. Akkurat nå er jeg en av de som kommer til å kjøre her fast, men på sikt håper vi at ruta kan håndteres av to oppdalinger, sier Jørum.