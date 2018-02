Mener rådmannens stab ikke har gjort jobben sin

Nyheter

Rådmannens stab har ikke vært flinke nok til å formidle lokalpolitikernes innspill og ønsker til fylkeskommunen i forbindelse med arbeidet med den nye idrettshallen. Det mener politikerne som møtte representanter fra fylket torsdag.

I møtet mellom tre lokalpolitikere fra Oppdal og fylkeskommunen kom det fram at man fra fylkets side ikke var gjort oppmerksom på formannskapets vedtak fra begynnelsen av desember der man ber om at man ser på muligheten for en samlokalisering mellom ny og gammel hall.

- Her har det tydeligvis vært en kommunikasjonssvikt mellom den kommunale og fylkeskommunale administrasjonen, mener Kari Toftaker (Sp) som i på møtet torsdag.

- Vi føler det var et bra møte, representantene fra fylket var lydhøre og de sa de skulle ta argumentene våre med seg videre. Nå er det jo slik at det ikke er administrasjonen, men politikerne som gjør det endelige vedtaket.

Derfor er det ekstra viktig at alle lokalpolitikere som mener en sambygging er bra og viktig tar kontakt med sine politikere hos fylket, i hovedutvalget for undervisning. Utvalget skal ha møte 13. og 14. februar og innen den tid må politikerne få beskjed om hva vi i Oppdal ønsker, uttaler Toftaker.

Toftaker går langt i å mene at lokalpolitikernes ønsker ikke er videreformidlet til de ansvarlige i fylket.

- Da forstår vi også hvor dette med sambygging ikke har vært en sak for fylket.

Toftaker mener også at det kan synes som om fylkespolitikerne er mest fokusert på at hallen skal stå ferdig til skolestart, og at man kanskje ikke er så opptatt av at de to hallene kan bli et stort idrettshus.

- Nå er det opp til flest mulig lokalpolitikere å motivere politikerne i fylket til å se på mulighetene for en sambygging, uttaler Toftaker.

Med på møtet med fylket torsdag var foruten Kari Toftaker også Olav Martin Mellemsæter (H) og Kyrre Riise (V).

Opdalingen har enn så lenge ikke fått en kommentar fra rådmannen i saken.