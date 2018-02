Spanderer bløtkake på rikspolitiker

Nyheter

Forrige uke vedtok Stortingets Helse- og omsorgskomite endring i tilskuddsordning til nybygg og rehabilitering av sykehjem og omsorgsplasser. Flertallet i komiteen, bestående av representantene fra Ap, Sp, SV og KrF, gikk dermed i mot regjeringens varslede milliardkutt til sykehjemsoppussing.

- Over to års kamp har gitt resultat. Nå skal det bli kake, sa en begeistret leder i Rennebu Ap, Marit Bjerkås, da vedtaket ble gjort kjent.

Kake blir det, for dagen etter at Stortinget formelt sluttbehandler komiteens vedtak, noe som vil skje i Stortinget førstkommende tirsdag, avholder Rennebu Arbeiderparti sitt årsmøte.

- Stortingsrepresentant, sentralstyremedlem og helsepolitisk talsperson for AP, Ingvild Kjerkol, jobbet mye med saken, og gjorde en stor innsats, forteller Bjerkås.

For å markere et vedtak som får stor betydning for den planlagte sykehjemsutbyggingen i Rennebu, ble Stortingsrepresentanten like godt invitert på kakefest.

- Vi inviterte Ingvild på kake, den invitasjonen takket hun ja til og vi er veldig stolte over at Ingvild Kjerkol kommer på vårt årsmøte dagen etter Stortingsvedtaket, sier en fornøyd leder i Rennebu Arbeiderparti, Marit Bjerkås.