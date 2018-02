Havnet i grøfta sør for sentrum

Nyheter

- Det er såpeglatt på veien og svært sporete, forteller den kvinnelig bilføreren til Opdalingen.

- Det er 50 km/t på denne strekningen, men jeg kjørte cirka 30 km/t og ennå var det umulig å holde bilen på veien. Det er jo strødd her, men veien er så sporete at dersom du kommer feil så bærer det rett ut av veien.

Sjåføren kom unna med skrekken uten skader, selv om det ble en og annen skrape på selve bilen.

Uhellet skjedde like sør for Oppdal sentrum, og sjøføren gikk bort til Prøve Bil bare noen meter unna for å få hjelp til å få bilen tilbake på veien.

- Der var de skikkelig serviceinnstilte og stilte opp med en gang, forteller sjåføren, som nok håper at veien blir skikkelig skrapa etterhvert.