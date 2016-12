Inne på «Mot-rommet» på Oppdal ungdomsskole sitter Knut Gorseth og Ine Øien fra klasse 10A og Ola Mjøen og Ina Heier fra klasse 10B. Som hos ungdom flest er sosiale medier en stor del av deres hverdag.

– Jeg har en god del venner som ikke bor i Oppdal. For å holde kontakten med dem bruker jeg Snapchat, Messenger, Facebook og Instagram, sier Ola.

Snapchat er kongen

Både sistnevnte, Heier, Øien og Gorseth forteller at de bruker bildedelingstjenesten Snapchat mest.

– Snapchat er avhengighetsskapende. Sender man bilder og meldinger til en venn over flere dager, får man såkalt «snapstreak» og et tall dukker opp ved navnet, forklarer Ola.

Den gule appen har flere ikoner som viser hva slags forhold du har til vennene dine. På Snapchat vises også en poengsum etter hvor mye du sender og tar imot bilder fra andre.

– Både når man har for liten score og for stor score blir man ertet. Det er om å gjøre å ha akkurat passe poengsum. Det gir egentlig ingen mening, sier Knut og rister på hodet.

Ine bruker sosiale medier for å se hva venner og andre holder på med på fritiden.

– Hvis jeg er for lenge uten mobilen føler jeg at jeg går glipp av mye. For min del kjenner jeg på savnet etter én dag, men det varierer nok fra person til person, forteller hun.

– De voksne tror mye rart

På en klassetur fikk elevene kjenne på hvordan det er å være uten mobil, nettbrett, og datamaskin én hel uke.

– Det føltes faktisk godt å være uten sosiale medier en liten periode. Vi fikk en pause fra skjermen. Det hadde ingenting å si når vi hadde hverandre å prate med, sier Ine og ser bort på de andre som nikker enig.

– Det er ikke slik at vi holder på med mobilen hele tiden. De voksne tror mye rart om oss. Jeg har vært mange turer på Orkelsjøen uten telefon, og det går helt fint. Jeg tror det er et større problem i byene, skyter Ola inn.

Med økende mengde med venner på Snapchat-listen blir mange av ungdommens bilder lagt ut på «My Story». På den måten slipper man å sende bildene til hver enkelt person, man legger det heller tilgjengelig for alle vennene.

– Noen ganger sender folk en «snap» til deg og legger bildet ut på My Story i tillegg. Det er egentlig unødvendig. Vi finner bildet på My Story uansett, sier Ine og ler.

Skjuler Snapchat-bilder for foreldrene

Foreldrene til Ina er aktive brukere av både Facebook og Snapchat. Hun tror de liker å følge med på hva hun gjør.

– Mine foreldre legger ut bilder på sosiale medier når de er på turer. Moren min publiserer også en del bilder av broren min og meg. Hun er ikke så flink til å respektere at jeg ikke vil at et bilder av meg skal legges ut på Facebook, sier Ola.

10.-klassingene forteller at Snapchat har en funksjon som gjør at man kan skjule det man legger ut på My Story til utvalgte brukere.

– Det er fort gjort at man legger ut noe dumt fra en fest for eksempel. Da er det fint å skjule bildene så våre foreldre ikke ser dem, forklarer ungdommen.

– Har dere noen råd til de voksne når det kommer til bruk av sosiale medier?

– De voksne må spørre oss før de legger ut bilder av oss. Legg ikke ut ting som er på grensen. Det kan også fort bli for mange statuser og bilder på Facebook. Det er heller ikke morsomt når voksne kommenterer profilbildene våre med teksten «godgutten min» og legger til masse hjerter, oppsummerer oppdalingene.

Mobilforbud på skolen

Elevene på Oppdal ungdomsskole har siden i fjor vinter hatt mobilforbud i skoletiden.

– Jeg synes det er upraktisk. Lurer man på hvor andre elever er i friminuttene får man ikke sjekket det, sier Ola.

Knut ser ikke bare ulemper med forbudet.

– Vi får fritid fra telefonen, og slipper å svare på meldinger og andre ting. Jeg føler det går veldig greit å ikke ha mobil hele dagen. Etter forbudet kom har jeg faktisk begynt å bruke mobilen mindre hjemme også, sier han.