- Viktig at foreldre er foreldre

Anna, Jonathan, Ola, Kenneth, Marta Elise og Eline går alle i 10. klasse på Rennebu skole. De forteller at de har et godt forhold til sine foreldre, men at stemningen i hjemmet ikke alltid er like fredfull.

- Vi skjønner jo at de voksne må sette grenser og at det er de som bestemmer, men samtidig må de også skjønne at vi blir eldre og trenger å bestemme mer og være med når noe skal bestemmes, forteller ungdommene som også er klare på når foreldre har absolutt veto-rett.

- Som når det gjelder drikking, forklarer de. Og avslører at det er stor forskjell på hvordan foreldrene ser på dette med å drikke alkohol før man er både 18 og 20 år.

- Vi vet om mange som får drikke før de er 18, forteller ungdommene. Mange foreldre sender med alkohol når ungdommer drar på fest, og mange kjøper også alkohol til ungene sine.

- Men er ikke det såkalt langing etter loven?

- Jo, men mange foreldre vil heller vite hva ungdommene tar med seg på fest, enn at vi skal skaffe oss alkohol selv eller få fra venner – da vet foreldrene ikke hva vi drikker liksom.

- Jeg har aldri trukket alkohol, og jeg ser heller vitsen med det, forteller Eline.

- Jeg liker ikke tanken på å miste kontrollen over meg selv, og dessuten bryter alkohol bare ned kroppen. Alkohol er rett og slett ikke viktig for meg.

De andre forteller at det er et rimelig stort drikkepress blant unge. Man skal liksom smake uansett, og noen ganger kan det være tøft å takke nei. De forteller at det ikke blir noe lettere å takke nei når mange har med seg drikke hjemmefra.

- Er det andre ting foreldre er strenge på?

- Ja, det å overnatte hos hverandre om man for eksempel er kjærester. De voksne stoler ikke på oss og tror at vi ligger sammen, og det er litt dumt. Det er akkurat som de tenker på hvordan de selv var og så tror de at vi er akkurat som dem.

- Men dere er jo unge og har vel en del hormoner i kroppen dere også?

- Jo, vi har massevis av hormoner, sier en av gutta og ler.

- Men jeg tror kanskje vi som er unge i dag er litt flinkere med sånne ting enn de som var unge før. Vi er liksom mer opplyste. Vi vet at man må bruke kondomer og være forsiktige.

- Så dere tenker at foreldrene deres heller bør kjøpe kondomer til dere?

- Ja, om de mener at vi ikke klarer å styre oss, men de må liksom ikke gjøre en stor greie ut av det. Men det ville være lurt om de voksne var mer avslappa på det området. Det er bedre at de er litt kule og gjør sånn at vi kan få kondomer enn at de skal mase om at vi ikke skal gjøre det. Da blir det jo bare ekstra spennende, litt som på samme måte med allkohol.

- Dere vil ha kule foreldre som skjønner hva dere tenker og mener?

- Ja, men bare sånn akkurat kule nok. Foreldre skal være foreldre, ikke bestevenner. Noen gang er det greit at de sier nei, vi trenger bare litt tid å skjønne hvorfor de sier nei. De har jo rett noen ganger også. De vil jo det beste for oss. Men de kunne kanskje bruke mer tid til å snakke med oss, diskutere liksom.

Hvordan vil dere at foreldrene deres skal snakke til dere da?

- De kan bli mye flinkere til å spørre oss hva vi tenker, mener og føler. Ikke sånn politiavhør og sånn, men spørre på en vanlig måte uten å være så mistenksomme hele tiden. Det blir bare så feil når de spør på en måte som om vi allerede har gjort noe galt.

- Vi får mye mer respekt for foreldrene våre dersom de respekterer oss liksom.

- Men det kan jo ikke være lett å være foreldre heller da og vite om man skal være kul eller streng?

- Det går da an å finne en mellomting, og så kan de jo snakke til oss i stedet for å hele tiden bestemme og tro at vi kommer til å gjøre noe galt.

- Dere begynner å bli eldre, dere vil bestemme litt mer og bli mer uavhengig. Hvor viktig er egentlig foreldrene da?

- De er kjempeviktige. De er jo foreldrene våre uansett. Og de vet og kan mer enn oss, så det er jo greit å ha dem der – selv om de ikke trenger å bestemme hele tiden. De kan heller bruker mer tid å sette seg inn i vår situasjon, så skjønner de kanskje litt mer også.

- Har dere noen gode råd til foreldre da?

- Spør mer! Ikke bestem hele tiden, og ikke vær så mistenksomme hele tiden.

- Stol på oss. Vi klarer å tenke selv også. Og respekt går begge veier.

- Se på Skam på TV. Alle sesongene. Det er en ungdomsserie, men voksne kan godt se den. Da skjønner de mer. Og så må de skjønne at det er en dramaserie da, og at ikke alt skjer i virkeligheten.

- Lær dere å bruke sosiale medier. Lær dere hvilke bilder og kommentarer som er ok. Og skal dere bruke tegn og figurer så lær dere hva dere de betyr. Mamma bruker alltid et sånt «nasty smile» og da blir det litt feil når hun sender sms med «Kjøp litt ekstra bananer og et «nasty smile».

Det er helt greit å være litt kul, men vi har nok venner ellers, vi vil at foreldre skal være foreldre!