Emma klippet av seg håret for en god sak

Emma Aasbakk Engen (11) ligger ikke på latsiden, selv om arbeidet rundt sykehusklovnene nå er inne i en litt roligere periode. For er det ikke det ene, så finner den engasjerte damen alltids noe nytt å ta tak i. Å bidra i arbeidet for kreftsyke barn, for eksempel.

– Det har lenge vært snakk om å klippe håret, for det begynte å bli veldig langt. Jeg har holdt litt tilbake, for det var i grunnen ganske fint, men samtidig ble det litt flokete og vanskelig å holde styr på, så da klippet vi av omtrent 25 cm, forteller mamma Karin Aasbakk.

Hovedpersonen selv svarer slik på hvorfor hun til slutt gikk til frisøren.

– For at håret jeg har klippet av meg skal bli til parykk, vel, sier hun og lurer litt på hvor journalisten tar alle de dumme spørsmålene sine fra, før hun utdyper.

– Slik at en unge som har kreft og som mister håret, kan bruke det.

Emma forteller videre at håret enn så lenge ligger trygt på badet hjemme, men at det ganske snart vil bli sendt til "parykkspesialisten" i USA.

– Det er en veldedighetsorganisasjon der borte som lager parykker til kreftsyke barn, og de sender den ferdige parykken tilbake til det landet håret kom fra, supplerer mamma.

Vi har tidligere omtalt Emmas nokså lidenskapelige forhold til popkongene Marcus og Martinus. Som forsåvidt ikke har noe med denne saken å gjøre. Men likevel.

– Forresten, Marcus og Martinus hadde bursdag samme dag som (en annen) konge, men jeg har ikke fått sendt dem gratulasjoner, for jeg har ikke e-post adressa deres, sier hun på inn- og utpust, og lurer på om journalisten kanskje....?

Det har han desverre ikke, men hvis noen der ute vet noe, så er det altså en ung dame som trenger litt info...