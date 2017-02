Han er Oppdals nye lysmester

Hans Wolden (17) har siden han var barn vært fascinert av lys.

– Jeg husker jeg brukte å skru lysene av og på med bryteren, forteller han til Opdalingen.

Alt han har lært og tatt med seg inn i jobben som lysmester i kulturhuset, er selvlært. Det er noen år siden han startet å jobbe i kulturhuset, og han har nå rundet over 100 arrangement han har hatt ansvaret for.

– De siste fem årene har jeg hatt ansvar for lyset på skolearrangement og kulturelle arrangement i regi av kulturskolen, sier han.

Det første oppdraget hans var i 2009, da Mairock ble flyttet innendørs.

– Enorm støtte av familien

Hjemme har han fått lov til å holde på og prøve ut nye ting. Med mange forskjellige lyskastere, røykmaskin og annet lysutstyr har han fått testet forskjellige uttrykksmåter når det kommer til lys.

– Jeg har en familie som støtter meg i det jeg gjør og som har kjøpt inn lysutstyr slik at jeg skal kunne bli best mulig i dette, sier han og legger til at han også får mye støtte og råd fra Olav Hoel ved Oppdal kulturhus.

– Det har hendt et par ganger at jeg har røyklagt huset på grunn av røykmaskinen, sier han og trekker på smilebåndet.

I 2014 opprettet han en Facebook-side og nettside for sitt utleiefirma, hvor han leier ut lys og effekter til en billig penge, og hvor han tar på seg oppdrag i Oppdal og området rundt.

– Det blir kanskje 1–2 arrangement i måneden. Da er det som oftest offentlige fester jeg blir leid inn til, sier han.

– Det største opplegget jeg har hatt var på juleballet i fjor. Det var teknisk vidunderlig, sier han.

Wolden forteller at han får positive tilbakemeldinger på jobben han gjør.

– Drømmejobben er å jobbe med lys på fulltid

I dag går Hans Wolden på studiespesialisering ved Oppdal videregående skole. Han forteller at drømmejobben er å kunne jobbe som lysdesigner på heltid.

– Jeg har planer om å søke til Westerdals og ta bachelor. Det er greit å ha det å vise til når jeg skal begynne å søke på jobber, sier han.

– Det er et ønske om flere lysdesignere i bransjen, så jeg tror jeg har en sjanse om jeg velger å satse på dette, sier han.

Selv om det han har lært seg er selvlært, har han tidligere sett opp til Brage Iversen.

– Han har vært en stor inspirasjon, og jeg har lært veldig mye av ham. Jeg så vel mer opp til han da jeg var mindre, for nå føler jeg at jeg ikke trenger det mer, sier han.

Nominert til Drømmestipendet

Drømmestipendet består av 100 stipend à 10 000 kroner – til sammen én million kroner. Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

– Det er veldig stas å bli nominert, så får vi krysse fingrene for at jeg kanskje stikker av med et stipend, sier han.

I mars går årets UKM av stabelen, og det blir første gang han skal ha det arrangementet.

– Lysåret 2017 tror jeg kommer til å bli veldig bra. Jeg vet ikke hva som skjer til høsten ennå, men på våren er det blant annet UKM og Mairock som står på programmet, sier han.

Se bildeserie øverst i artikkelen!