– Opp til oss å få enda bedre oppvekstvilkår

Ungdata-undersøkelsen viser hvordan ungdom i Oppdal har det, men hva tenker elevene selv om resultatene? I biblioteket på Oppdal ungdomsskole sitter 10.-klassingene Benedicte Sæther, Archana Ratnakumar, Heine Halseth og Leif Daniel Bredesen. Klassekameratene startet denne uken på skolen etter en lang og velfortjent sommerferie.

- Vi må styrke det som allerede er bra Ungdom i Oppdal scorer bedre enn de fleste i landet i Ungdata-undersøkelsen, men har fortsatt en vei å gå når det gjelder mobbing og alkoholbruk.

– Noen dager kan være dårligere enn andre, men stort sett er det fint å vokse opp i Oppdal, sier Ratnakumar.

– Jeg synes det er kjempebra å bo i Oppdal. Alle kjenner alle og det er trivelig å være her, mener Halseth.

– Hva kan Oppdal kommune gjøre for at det skal bli enda bedre å være ungdom i bygda?

– Jeg føler det er opp til oss selv også å gjøre at det blir enda bedre å vokse opp i Oppdal, forteller Ratnakumar og får støtte fra de andre.

– Kommunen kan ikke gjøre så mye mer enn de gjør i dag, legger Halseth til.

– Mobbing er forferdelig

Oppdal ligger fortsatt over landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing. Alle de fire ungdommene forteller at de har vært vitne til det.

– Det er helt forferdelig at folk blir mobbet, sier Sæther.

– Hva er deres beste råd for å gjøre skoledagen bedre for alle sammen?

– De små detaljene kan skape et godt miljø. Man må respektere personer for dem de er, mener Bredesen.

– Bare det å si hei og smile kan gjøre dagen bedre for de fleste, sier Halseth.

Med et nytt skoleår innrømmer alle fire at de har satt seg noen mål for det siste året i grunnskolen.

– Jeg tenker at jeg skal være et forbilde for elevene i klassene under oss, forteller Sæther, som husker at det var litt skummelt å starte i 8.-klassen.

– Ikke drikkepress

Oppdalsungdom skiller seg ut fra resten av landet ved at svært mange er fornøyd med foreldre sine.

– Det er nok veldig vanlig å diskutere med foreldrene, i verste fall krangle, men vi er likevel glade i dem, sier Bredesen.

– Ja, selv om vi er sure og sier ting vi ikke mener, føyer Ratnakumar til.

Undersøkelsen viser at ungdom i Oppdal ligger over snittet når det gjelder å ha vært beruset det siste året. 10.-klassingene avkrefter at alkohol er et stort problem for ungdomsskoleelever i Oppdal.

– Det er ikke drikkepress i det hele tatt. Å drikke alkohol er noen vi gjør hvis vi vil, forteller Ratnakumar.

– Jeg har vært på én fest etter at jeg ble konfirmert, og da smakte jeg ikke på alkohol heller, sier Halseth.

Psykiske problemer blant ungdom er like vanlig i Oppdal som resten av landet. Sæther kjenner et par personer som sliter psykisk.

– Jeg tror flere føler et press om å prestere på skolen og se bra ut. Kroppspresset er nok verst for jentene, forteller hun.