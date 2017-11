Klar for å innta scenen i Telenor Arena

ONGDM

Kaja Myrle (16) er for tredje året på rad tatt ut som danser til MGP junior, som går av stabelen førstkommende lørdag.

Da Myrle var med som danser for første gang i 2015, fikk hun danse for to artister, hvor den ene artisten, Thea Floer Kulseng fra Harstad, stakk av med seieren. Også i fjor fikk hun danse for to bidrag.

– Det er utrolig stas å bli valgt ut som danser for tredje året på rad. Denne gangen vet jeg jo også litt hva jeg går til, men det kommer fortsatt til å bli like spennende og lærerikt. Jeg gleder meg utrolig masse, forteller Kaja Myrle til Opdalingen.

– Hva tenkte du da du fikk beskjeden om at du var valgt ut i år også?

– Først ble jeg utrolig lettet og ikke minst glad. Jeg føler meg heldig som får være med å oppleve denne fantastiske opplevelsen enda en gang, sier hun.

Øvingene til finaleshowet er godt i gang.

– I finaleuken er det øvinger hver dag, før det hele braker løs på lørdag, sier han.

Nytt av året er at finalen avholdes på Fornebu og Telenor Arena. For oppdalingen blir dette en ny scene å danse på.

– Å danse på Telenor arena blir kjempekult. Det er jo noe alle har lyst til å gjøre. Telenor Arena er enda større enn Spektrum, noe som vil si at det kommer til å være flere folk i salen, sier hun.

Skal danse for to artister

Under finalen lørdag skal Kaja Myrle danse for to artister, Eirik Lyng (Alta) og Solmaz Afshari (Oslo).

Eirik Lyng: «Her for deg»

Eirik drømmer om å slå gjennom som artist og leve av det. Han har sunget hele livet, men etter å ha blitt plukket ut på audition til åpningen av Borealis Vinterfestival i Alta har det ballet på seg med oppdrag og erfaring lokalt. Han tar sangtimer på Kulturskolen og deltar i teatergruppa Akutteateret på Ungdommens Hus hvor han tilbringer mye tid.

Solmaz Afshari: «Jeg har en drøm»

Solmaz er veldig musikkinteressert og synger, spiller gitar og piano og er ellers glad i kampsport. Hun driver med taekwondo. Har vunnet diverse sangkonkurranser på Grorud og henger en del på Fyrhuset, studioet på Kalbakken og Kalbakken klubben. Har en engasjert sanglærer som har støttet henne.