De unge snoker på Face og er ærlige på Snap

I motsetning til generasjonene før dem, som vokste opp med begrenset tilgang til TV-kanaler, mobil og internett, så er Generasjon Z overeksponert for innhold i alle kanaler og på alle plattformer.

Så hvem er de? Hva bryr de seg om? Hva gjør de på nett? Selskapet Mindshare har satt opp noen punkter som er en slags guide til hvordan man skal forstå disse ungdommene ut fra et medieståsted. Men siden disse ungdommene lever i sin egen sosiale media-boble så kan det nok hende at mødre og fedre også kan få litt mer forståelse for hva det er som skjer inne i hodet på ungdommen i huset.

1. For det første; Generasjon Z vet ikke at de er Generasjon Z. Det er kun markedsføringsverdenen og andre voksne som kaller dem det.

2. De er sosiale 24 timer i døgnet. De er aldri avlogget, og våkner opp til en ny dag full av aktivitet på telefonen, som har ligget og mottatt snapper og meldinger i løpet av natten, som de responderer på ganske umiddelbart.

3. De synes at det er litt slitsomt å være pålogget hele tiden og de sliter med å konsentere seg.

4. De bruker emojis for å uttrykke hva de sier. Emojis er alle disse små "smiletegningene" på mobilen som beskriver følelser og uttrykk, her er det viktig for voksne å ikke bruke disse tegnene feil om man ikke vet hva de betyr.

Flere kontoer

5. På Instagram har de gjerne flere kontoer. En testkonto, en privat konto der de legger ut mer uhøytidelige bilder og en offentlig konto der de legger ut de «perfekte» bildene.

6. De ringer ikke i telefonen i frykt for at klein stillhet skal oppstå.

7. Noen bruker Snapchat som en ren chat, men de snakker i stedet for å skrive.

8. Det er kulere å være ung voksen enn rebell. Det kan være vanskelig for voksne å skjønne, ungdommen er kanskje noen ganger for lite opprørsk?

9. Alle er på Snapchat, og det beste med Snapchat er at man ikke trenger å late som eller pynte på sannheten.

10. Det er flaut om noen ser at man har tatt skjermbilde på Snapchat.

11. Appen musical.ly blir stadig mer populær. Der filmer man seg selv mens man mimer til kjente sanger.

12. Det er veldig viktig med humor på Snapchat-annonser. God humor, vel og merke.

13. De bruker Facebook til grupper på skolen og som eventplanlegger.

14. Paradise Hotel var harry før, nå er det kult!

Mest mulig "likes"

15. Det er om å gjøre å få mest mulig "likes" på poster på Instagram, og de føler at de må like vennene sine like mye.

16. Jenter vil bli sett, men de bør helst se «perfekte» ut. De benytter seg av filtre og retusjering. Gutter har ikke så stort fokus på utseende som jentene.

17. De har lett for å sammenligne seg selv med andre gjennom sosiale medier.

18. Pelsindustrien og miljø blir nevnt som saker som engasjerer. Flere spiser ikke kjøtt på grunn av sunnhet og miljø. Det har blitt en trend å være veganer/vegetarianer.

19. Helse, kloden, feminisme, mobbing er andre temaer som engasjerer.

20. «Flinkhet» er in. Det er trendy å være et godt menneske.

21. De synes de har for mye å velge mellom og blir stresset av å ha så mange valg.

22. Ser aldri på TV. De ser på YouTube, men de hater prerolls (video-annonser)

23. De bruker YouTube som et oppslagsverk. Kjappe snutter, hopper fra det ene til det andre og til slutt har de brukt veldig mye tid og aner ikke hvordan de havnet inn på de ulike videoene.

24. De liker Instagram bedre enn Facebook.

Snoker på Facebook

25. Generasjon Z er likevel fremdeles på Facebook, men de snoker mer enn de deler.

26. Bruker apper for «alt» og sosiale medier for å få hjelp.

27. De er ikke lojale mot merkevarer (ordrett: «Vi driter i merkevarer»), men de er lojale mot offentlige personer de liker og som de mener er troverdige.

28. Personligheter engasjerer. Noen følger absolutt alt den de følger på sosiale medier gjør og sjekker snappene/Instagram stories-ene mange ganger per dag.

29. De vil gjerne være med bak fasaden til en kjendis. De føler de blir kjent med vedkommende og de kan kjenne seg igjen.

30. De leser ikke blogg så mye lenger, men følger såkalt "influencere" og tidligere bloggere på Instagram, Snapchat og YouTube.

Er du voksen og det er ord i denne teksten som du ikke vet hva betyr? Da er det på tide å sette seg foran skjermen å google.